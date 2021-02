SRAMOTNO! KAKO SMO ZABORAVILI DA BUDEMO LJUDI: Komšije BEZ DUŠE napadaju porodicu zbog autističnog dečaka!

Nemanja Stojanović (10) iz Novog Sada je milo i toplo dete. Voli da se mazi i voli ljude. Zbog autizma, ponekad je hiperaktivan - voli da trči i da skače. Tako izražava i svoje emocije.

Nažalost, različitost ovog dečaka nije naišla na razumevanje pojedinih komšija, koji zbog navodne buke dve godine porodicu zatrpavaju SMS porukama, prijavljivljuju upravniku zgrade, na kraju čak i policiji!

Stojanovići žive kao podstanari u Novom Sadu u zgradi od 18 spratova. Iako većina komšija voli malog Necu, ima i onih drugih.

- Neca je milo dete. Kada mu priđete i date ljubav on će vam tu ljubav i uzvratiti. Međutim, on je dete u autističnom spektru, čija se igra sastoji u povremenom trčanju i skakanju. Slično kao i kod druge dece njegovog uzrasta, s tim što je kod njega skakanje malo pojačano. On ne priča, pa emocije ispoljava i na taj način - kaže za Kurir Nemanjina mama Tanja Stojanović (41).

U stan ispod njih pre dve godine doselio se mladi bračni par. Nedugo pošto su se uselili pokucali su na vrata Stojanovića da se žale na buku. Tanja se izvinila, objasnila situaciju i dala im broj telefona da je zovu kada su preglasni.

- I tada su počeli neprestano da šalju poruke. U svako doba dana. Nije bilo kraja iako naše dete ide u školu, ima druge aktivnosti, a i gledamo da što više vremena provedemo napolju, jer on to voli, a i nama prija.

U decembru prošle godine, predsednik kućnog saveta ih je zvao i rekao da je komšinica prijavila uznemiravanje. Dana 27. januara prijavila ih je i policiji.

- Policajci su nam došli u 18.25 časova. Neca tada nije ni mogao da pravi buku, jer je imao čas gitare. Bili su vrlo ljubazni, izvinjavali se, rekli da je to njihova dužnost i da ovo shvatimo kao sugestiju - priča Tanja, koja je i nastavnica u jednoj osnovnoj školi, a pored Nemanje ima i sedmogodišnju ćerkicu:

- Ovo sve je preraslo u jednu vrstu mučenja. Mi se zaista trudimo da što manje smetamo, ali neke stvari nisu do nas. Dete je u pitanju i možda bi svi trebalo da imamo malo više empatije.

(Kurir.rs/Ružica Kantar)

SVA DECA SU RAZLIČITA Čak se i blizanci razlikuju Tanja kaže da je komšinica koja je zvala policiju sada u drugom stanju, a da kada su joj skrenuli pažnju da će i njena beba da plače i pravi buku, ona je na to rekla "pa, to je beba". - Pa, i moje dete je dete - kaže Tanja i dodaje da su sva deca sa autizmom različita. - Neca ne priča, oglašava se u vidu pevušenja i odvodi nas do onoga što mu treba. Ide u razred gde su sve dečaci, svi su autistični, ali nijedan ne liči na drugog. Imaju čak i braću blizance, a i oni su vrlo različiti.

foto: Facebook Printscreen PODRŠKA Stolar Mile: Komšije, sram vas bilo I Milorad Jurković, poznatiji kao Stolar Mile, veliki humanitarac, na Fejbuku je osudio bezosećajne dečakove komšije: - Bolest, i to najgore vrste, je kad komšija prijavi komšiju zbog buke koju pravi njegovo dete koje je autistično i hiperaktivno, a to se nemanifestuje kod svih isto. Ali džaba je vama govoriti... Smeta vam ovo što sam napisao? Slobodno se žalite, a onda ću tek da pišem. Izvinjavam se svima koji ovo čitaju ako sam i malo grubo delovao, a onim 'komšijama' se nikada neću izviniti dok se ne informišu i ne shvate konačno koliko su ispali glupi! Sram vas bilo!

Kurir