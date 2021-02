NOVOSTI NA UNIVERZITETIMA U BEOGRADU, NOVOM SADU I NIŠU: Fakulteti od marta pokreću celoživotno učenje!

Ovo je i prilika za one koji žele da utiču na propise u najvažnijim oblastima, kao što su zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje, životna sredina, nauka, ekonomski i tehnološki razvoj, poljoprivreda, kažu profesori

Od 15. marta 2021. godine na univerzitetima u Novom Sadu, Beogradu i Nišu kreću programi za celoživotno učenje.

Naime, na ova tri univerziteta organizuju se programi kratkih obuka iz analize javnih politika. Celim procesom koordinira Univerzitet u Novom Sadu, a prof. Jasna Atanasijević sa PMF kaže da je program namenjen svima koji rade na poslovima javnih politika ili žele da nauče više o pripremi strategija i planova.

Sa svetskim univerzitetima

- Ovo je i prilika za one koji žele da utiču na propise u najvažnijim oblastima, kao što su zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje, životna sredina, nauka, ekonomski i tehnološki razvoj, poljoprivreda... Izbor i sadržaj obuka koncipirani su tako da se obraćaju profesionalcima koji imaju diplomu najmanje osnovnih studija, iskustvo u radu s državnom upravom ili želju da se usavrše u tom karijernom pravcu. Takođe, obuke mogu pohađati istraživači iz različitih oblasti koji žele da ovladaju metodologijom i znanjima za ostvarivanje uticaja njihovih istraživanja na značajne društvene odluke - kaže ona.

Školarina za prvu generaciju studenata će biti pokrivena iz budžeta projekta Erazmus plus, a partneri na ovom poslu univerzitetima su Republički sekretarijat za javne politike i Služba za upravljanje kadrovima Vlade Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, nekoliko NVO, kao i tri renomirana univerziteta iz EU - Univerzitet u Lajdenu, Kraljevski koledž u Londonu i Univerzitet Pari-e-Kretej.

Konkurentnost na tržištu

Prof. Danilo Vuković s Pravnog fakulteta u Beogradu kaže da je učenje tokom čitavog života važno jer omogućava da obnavljamo ili povećavamo znanja i tako postajemo konkurentniji na tržištu rada:

- Tržište rada se menja, javljaju se nova znanja i veštine koje možda nismo mogli da usvojimo tokom školovanja. Te nedostatke lepo mogu popuniti kursevi kakav je ovaj koji su naši univerziteti pripremili. Jasno je da ne može svako da ide na master ili specijalističke studije, iako kod nas i u svetu postoje takvi obrazovni programi koji su prilagođeni zaposlenim polaznicima. Za one za koje to nije rešenje, za one koji imaju manje vremena na raspolaganju ili žele da unaprede svoja znanja u pojedinim užim oblastima - postoje programi kontinuirane edukacione obuke ili obuke tokom čitavog života.

Kurir.rs

Kurir