SNEŽANA PANTOVIĆ IZ UDRUŽENJA ŽENE, SPORT, DRUŠTVO: Zlostavljači u prostorijama za tuširanje najčešće napastvuju žrtve

Slučaj seksualnog zlostavljanja u školi glume Miroslava Mike Aleksića izazvao je tokom januara podiglo je veliku prašinu javnosti u Srbiji, pa i na Balkanu. Sve više žena od tada javno govori o svemu što su sve preživele.

Međutim, u svetu sporta su se u poslednjih nekoliko godina dešavali takvi slučajevi, a žrtve su često i muškarci i deca. Zašto su ti slučajevi prošli potpuno nezapaženo u medijima, u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, objašnjavaće Snežana Pantović iz Udruženja "Žene, sport, društvo".

- Ne govori se tako javno o slučajevima seksualnog nasilja u sportu. Ljudi koji se bave sportskim novinarstvom i te kako su znali o tome. Sportski novinari znaju da se to dešava, to se nekako uvek šuška sa strane - navela je Pantović.

Najnovije istraživanje o seksualnom nasilju u sportu Srbije, udruženja "Žene, sport, društvo" donosi zabrinjavajuće rezultate - 31,6 odsto ispitanika videlo je ili doživelo obećanje i davanje nagrade ili privilegije za seksualne usluge, dok je 7,9 odsto njih doživelo fizičko seksualno nasilje.

- U istraživanju naprevljeno 45 pitanja, prosledili smo na više od 2.500 adresa, zaključili anketu sa samo otprilike 100 odgovora. Rezultati su potvrdili ono što smo znali. Znali smo da sportskog nasilja ima i da Srbija nije izuzetak. Ovo je tabu tema o kojoj se nerado govori - kaže Snežana.

Informacija iz Novog Pazara, gde je jedan 28-ogodišnji fudbalski trener, zbog višestrukog silovanja polaznika fudbalske škole, dečaka od 14 godina, osuđen na sedam godina zatvora, deluje još više uznemirujuće ako se zna da je on ponovio delo za koje je već osuđen u Austriji na tri godine. On je kasnije promenio ime, te niko nakon toga nije znao da on to krivično dela ima iza sebe.

Kao mesto napada najčešće se pominju prostorije za tuširanje...

- Problem najstaje kada dođe do neprimerenog bliskog kontakta između trenera i između sportiste. Često je nužno da zbog sporta mora da bude i fizičkog kontakta na treninzima, ali žrtve obično primete kada fizički kontakt više nije prijatan i normalan za to što rade. Svi mi znamo kada nam je neprijatno. To je posebno neprijatno kada je reč o deci. Sve počinje vrlo rano - pričala je Snežana.

Na pitanje voditelja da li su ovo udruženje "čule" institucije, kao što je na primer Olimpijski komitet Srbije, Pantović je objasnila da za sada nisu, ali se ona nada da će u što skorijem roku i to toga doći.

- Ne govori se dovoljno o ovome, ljudi ne znaju šta tačno znači seksualno zlostavljanje u seksu. Naši preliminarni rezultati se uopšte ne razlikuju od na primer ankete koju je radio Nemački olimpijski komitet - zaključila je Pantović.

