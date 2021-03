KOJI SU USLOVI DA MALI PRIVREDNICI IPAK RADE? Popuštanje mera odnosiće se na njih, sve i dalje zavisi od BROJKI narednih dana

Mere koje je doneo Krizni štab i Vlada Srbije u utorak i koje se odnose za zatvaranje svih uslužnih i ugostiteljskih objekata osim prehrambenih radnji, apoteka i benzinskih pumpi, oročene su do nedelje, 21. marta.

Ipak, vrata pojedinih objekata uslužne delatnosti mogla bi da se otvore pre ovog datuma. Epidemiolog Predrag Kon najavio je da bi ovim popuštanjem mogli da budu obuhvaćeni pre svega frizerski i kozmetički saloni, ali i pojedine uslužne delatnosti.

Kako navodi naš izvor, članovi Kriznog štaba pokušavaju do kraja nedelje ili do najavljene sednice u ponedeljak da pronađu način da mali privrednici rade makar ograničeno radno vreme. Uslov za to jeste da mere i pravila rada budu određena za svaki sektor pojedinačno i da bude sprovedena stroga kontrola.

Da li će ovih dana biti zatvoreni samo restorani, kafić i klubovi, a moći da nastave sa radom kozmetičari, frizeri i slične uslužne delatnosti, intenzivno se razmatra. Uz to, ostaje pitanje šta će biti sa drugim delatnostima, kao što su bravari, obućari, zanatlije i trgovci sa specijalizovanim radnjama.

- Zatvaranje je najteže palo onima koji žive od manjeg, porodičnog biznisa. Ako neko ima jednog zaposlenog, nema mnogo mušterija tokom dana i živi od tog pazara, treba mu omogućiti da radi, bez obzira kojom uslugom se bavi. Sve ovo znači da se mere od sledeće nedelje neće popuštati, već samo korigovati i pratiti. Sigurno je da narednih 10 dana možemo da očekujemo da će mere ostati na snazi, samo uz neke dopune ili izmene - kaže izvor iz Kriznog štaba.

Kod donošenja mera za fizerske i kozmetičke salone, najvažnije je odrediti ograničeno radno vreme i kontrolu, dok ostatak mera treba da se donese za svaku delatnost pojedinačno.

- Treba da se propišu posebne mere koje omogućavaju rad. To može da bude skraćeno radno vreme, koje će biti određeno na nekoliko sati ili po jednu smenu. Zatim, ograničen broj mušterija i osoba u objektu, omogućavanje distance i promena i dezinfekcija sredstava za rad. Ko to ne bude poštovao, biće rigorozno kažnjen - kažu nezvanično iz Kriznog štaba.

Na pitanje da li će se ugostiteljima dozvoliti da rade po istom principu poštovanja pravila broja ljudi u objektu, distance i mera, iz Kriznog štaba kažu da je te mogućnosti potrebno razmotriti.

- Što se tiče ugostitelja i njihovih protesta, u narednom periodu će se razmatrati na koji način bi moglo da omogući da ovi objekti rade uz poštovanje mera. Dok jedni protestuju zbog zatvaranja, drugi deo građana je ogorčen zato što kafiće nismo zatvorili ranije, jer se smatra da je na ovim mestima cirkulacija ljudi i virusa najveća - kažu iz Kriznog štaba.

Što se tiče nove odluke o školama koje će biti donete na sledećem sastanku, za sada se zna da će na onlajn nastavu preći i najmlađi osnovici, dok će vrtići za sada nastaviti sa radom.

- Stalno dobijamo dopise prosvetnih radnika u kojima se traži omogućavanje onlajn nastave za sve, zato što je veliki broj zaposlenih i dece zaražen. Shvatamo problem, ali s druge strane imamo veliki broj roditelja koji su u problemu, jer idu na posao dok su im deca kod kuće sama i treba im pomoć oko škole. Sve to je jako teško uskladiti i to je veliki problem - objašnjava naš izvor iz štaba.

Na pitanje da li bi zbog svega ovoga mogli da očekujemo da će se vakcinisanima dati prednost prilikom korišćenja usluga, uz potvrdu o vakcinaciji, naš sagovornik navodi da je još uvek rano za tako nešto.

- O tome će se pričati kada svi koji žele budu vakcinisani, i kada budu ostali samo oni koji ne žele vakcinu. Tada možemo da govorimo o mogućim povlasticama, koje će navesti i one koji nisu vakcinisani, da to učine. Neki to smatraju kršenjem ljudskih prava, ali ako je u skladu sa zakonom i po ugledu nadruge države, neće biti problem da se tako nešto sprovede narednih meseci ili krajem godine - kažu iz Kriznog štaba.

Prema najavama, nova sednica Kriznog štaba očekuje se u ponedeljak, iako još uvek nije zvanično zakazana. Ipak, mere mogu da budu donete i pre toga, čak i ako se ne održi sednica vlade i Kriznog štaba.

- Podsećam da sada postoji mogućnost da se nove mere donesu i pre ponedeljka, jer to više ne mora da radi Vlada Srbije, već samo Ministarstvo zdravlja. To je omogućeno novim zakonom koji je donet ove godine kao i odobrenjem prošle nedelje. To znači da će Krizni štab i dalje predlagati mere, ali ih neće usvajati Vlada, nego ministar. Kada to uzmemo u obzir, nove mere mogu da budu usvojene pre sednice, bilo koji dan - podsećaju u Kriznom štabu.

