DR JANKOVIĆ UPOZORAVA: Nema nikakvog mesta za popuštanje mera, IGRAMO RUSKI RULET SA ZDRAVLJEM

Brojke su neumoljive, težak vikend je za nama, a pritisak na prijemu u kovid objekte KC Niš će rasti, rekao je prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora UKC Niš i direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju UKC.

On je istakao da je hospitalizovano 400 jako, jako teških pacijenata, a da je više od tri četvrtine je iz Niša.

- Izgubili smo dosta ljudi i grad je prilično tužan poslednjih nedelja. Kada ih pitate, dok još uvek mogu da razgovaraju, reći će da ne znaju gde su se zarazili. Jedinica intenzivne nege je gootovo puna, više od 100 pacijenata, što nikada nismo imali - naglasio je dr Janković.

Istakao je da apeli više nemaju nikakvog smisla.

- Ovo ponašanje je neprihvatljivo, samo zamislite zdravstvene radnike. I juče smo videli scene koje ne služe za čast društvu, ako smo došli do toga da nas za par godina u udžbenicima epidemiologije izučavaju kako ne treba da se radi, e to se sinoć dogodilo ispred bivše Železničke stanice. Ovaj inat ničemu ne služi, to je ruski rulet koji igramo sa zdravljem.

Dodao je i da apeli neće imati efekat koji je sada neophodan da bi se prekinuo lanac zaražavanja.

- Krivulja će rasti narednih dana, pridržavanje mera nema efekta, sve ove dramatične priče nemaju efekta, ali svake mere su bolje u odnosu na situaciju da ih nema uopšte - kazao je on.

Doktor Janković zaključuje da nema mesta za popuštanje mera.

- Mislim da nema nikakvog mesta za popuštanje mera, jedini način je čak i proširenje mera. Vakcinaciju smo doveli u pitanje, ali je dobar princip i put to da se dođe do svakog građanina - rekao je dr Janković.

(Kurir.rs/ RTS)

Kurir