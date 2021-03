RHMZ UPOZORAVA NA SNEŽNE PADAVINE: Na snazi narandžasti meteo alarm, očekuje se više od 15 centimetara snega, od petka sunčano

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama, kišom i snegom, u brdsko-planinskim sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača od 10 do 15 cm, lokalno i više.

Posle podne u Vojvodini prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 1 C, najviša od 0 do 6 stepeni.

Zbog snega i leda, na Kosovu i Metohiji, jugozapadnoj, jugoističnoj i istočnoj Srbiji na snazi je narandžasti meteo alarm, dok je u Pomoravlju, Šumadiji i na zapadu aktivan žuti.

U utorak na severu suvo, u ostalim predelima prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sredu prolazno naoblačenje sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom.

Zatim postepeno toplije, u četvrtak razvedravanje, od petka pretežno sunčano.

