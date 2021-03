AVRAM IZRAEL: Ne zaboravljam i ne opraštam bombardovanje, opet bih bio tu da me moj narod pozove!

Za njegove najave i odjave vazdušnih uzbuna znaju i oni koji 1999. godine nisu bili rodeni. „Zaštitni glas" tih 78 dana pod NATO bombama bio je glas Avrama Izraela, legendarnog nacelnika beogradskog Centra za uzbunjivanje i obaveštavanje, inženjera telekomunikacija s diplomom fakulteta Narodne odbrane. Za mnoge, njegovo ime je sinonim za efikasno i pravovremeno reagovanje sistema civilne zaštite.

Danas, 22 godine nakon napada Nato Alijanse na Saveznu republiku Jugoslaviju, Avram Izreal kaže za Kurir da nije zaboravio te strahote i da ne može nikad ni da ih oprosti.

- Ni ovoliko godine ne mogu da izblede sećanje na tragediju ogromnu koja se desila našem narodu. Neću je nikd zaboraviti ni oprostiti! Žao mi je sšto je sivilna zaštitia danas slaba u državi i što je sistem obaveštavanja ugašen jer je to obavaze države da brine o ludksim životima. Danas sam u peniziji, iammo 70 godina, ali naravno da bi ih se odmah odazvao da me moj narod pozove pobove - kaže Izrael i priznaje da oseća žal što niko od drava prema njegovoj jedinici nije iskazala nikakvu zahvalnost:

- Nudio sam svoju pomoć i u martovskim poplavama 2014 godine i sad za vreme pandemije. Ipak, najvažnije mi je da me narod pamti. Prilaze mi na ulici, u prodavnici, kod lekara.... Nekad je dovoljno da se samo nasmeju i skormno zahvale i za mene nema veće časti. Znate kada je unuka napisala sastav o svom dedi i dobila veliku pohvalu za to, srce mi je bilo puno. Za mene nema veće nagrade od toga što me narod nije zabroavio!

(Kurir.rs/Jelena Pronić)

Kurir