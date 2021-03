DRAGOSLAV BOKAN ZA KURIR: Posle zakona o istopolnim zajednicama sledi legalizacija gej brakova!

Dragoslav Bokan, režiser i publicista kaže za Kurir da je zakon o istopolnim zajednicama samo Trojanski konj, te da nam iskustva iz drugih zemalja govore da nakon toga sledi legalizacija gej brakova, a potom i dozvola istopolnim partnerima da usvajaju decu.

- Srbija već duže vreme trpi ucene od strane Eu, a istovremeno se, sa druge strane, vrši potpuno rušenje našeg viševekovnog društvenog poretka. S tim u vezi, reagovala je naša najstarija i najvažnija institucija - SPC, koja je već mnogo puta, zajedno sa Srbijom, bila izložena raznim pritiscima vezanim za promenu vere, za odustajanje od vere ili kao sada, i da se promene običaji i društvene norme koje su u vezi sa Jevanđeljem i sa verom - rekao je Bokan, komentarišući saopštenje Sinoda SPC o uvođenju zakona o istopolnim zajednicama.

Bokan je istakao da je SPC, u naše ime, uvek bila na strani Svetosavske Srbije.

- Mi nismo samo jedna od mnogih država usvetu, već sasvim posebna politička, ali i duhovna tvorevina koja ima svoj identitet. U odbranu tog i takvog identiteta ustala je Crkva, a to je uradila zbog predaka, ustrojstva crkve i vernika, braneći ih od novokomponovanih pravila koje nam se nameću. I kada je Trojanaski konj ulazio u tvrđavu, on je u sebi nosio one koji će zapaliti tu tvrđavu. Pričom o navodnim administrativnim i pravnim poteškoćama prikriva se suština, a suština je politička. Ovaj fenomen je modernog datuma - prvo idu istopolna partnerstva, nakon nekoliko godina se u tim istim zemljama prelazi na gej brakove, a onda sledi usvajanje dece - kaže Bokan.

Podsetimo, Sinod SPC saopštio je danas da je predlog zakona o istopolnim zajednicama za njih neprihvatljiv i da očekuje da će biti uvaženi njeni argumenti.

- Ogromna većina predloženih odredbi u suprotnosti sa Jevanđeljem Hristovim i sveukupnim iskustvom i praksom Crkve na kojima je duhovno i moralno utemeljen naš srpski narod, kao i celokupna evropska civilizacija - saopštio je Sinod, prenela je Informativna služba SPC.

Kurir.rs

