BRITANSKI SOJ HARA SRBIJOM! Posebno su ugrožena DECA, nikako ne uspostavljajte samostalno dijagnozu, SIMPTOMI MOGU DA ZAVARAJU!

Jedna grupa je na udaru - deca. Da su deca posebno ugrožena sa širenjem britanskog soja potvrdila je i rukovodilac Dečije klinike KBC "Dr Dragiša Mišović" doktorka Olivera Ostojić.

- Kako raste broj obolelih, posebno od kada se širi britanski soj koji je zarazniji, raste i broj obolele dece - rekla je doktorka Ostojić i dodala da u bolnici na čijem je čelu poslednjih nedelja veći broj obolele dece nego pre mesec dana.

Dobra vest je da deca koja su na Dečijoj klinici KBC "Dr Dragiša Mišović" dobro reaguju na terapiju, a loša da je ovaj soj postao dominantan u školama. O tome je nedavno govorio i dr Predrag Kon.

Vojvodina najveće žarište "Najplodinije" tlo za britanski virus u našoj zemlji je Vojvodina. Broj zaraženih u severnoj pokrajini raste, a sumnja se da je krivac za izuzetno nepovoljnu epidemiološku situaciju upravo britanska varijanta virusa. Iz Kliničkog Centra Vojvodina rekli su nam da je trenutno u ovoj ustanovi smešteno 310 obolelih pacijenata od kojih je 25 na respiratoru sa najtežom kliničkom slikom. Iz ove institucije nisu mogli da potvrde koji soj je zastupljen među obolelima, ali svakako ističu je prema podacima očigledno da se situacija ne popravlja. I na krajnjem severu zemlje trenutna epidemiološka situacija se ocenjuje veoma nepovoljnom, Subotica je grad koji takođe beleži više od 100 novozaraženih. Prema jučerašnjim podacima u ovoj bolnici je bio 141 pacijent, a njih 13 je bilo na na respiratoru.

- Imamo iskustva iz inostranstva o tome da je britanski soj dominantan među mlađima u srednjim školama, a primećeno je da srednjoškolci ne koriste maske - napomenuo je dr Kon početkom meseca.

Porast broja zaraženih u našim školama primećen je od sredine februara, kako kod učenika, tako i kod zaposlenih u školama. Zbog toga između ostalog, Krizni štab doneo je odluku da srednjoškolci i osnovci pređu na onlajn nastavu.

Tačan broj obolelih od britanskoj soja u Srbiji nije poznat, ali epidemiolog dr Branislav Tiodorović nedavno je izjavio da je čak 80 odsto svih pozitivno testiranih u Srbiji zaraženo upravo tim sojem virusa. I njegove kolege upozoravaju da je ovaj soj izuzetno prisutan kod nas. Dr Đerlek kaže da je to i razlog zbog kojeg se bolnice pune.

- Evidentno je da britanski soj pokazuje svoju snagu i po rečima stručnjaka, kolega epidemiologa, trenutno je 80 odsto prisutan. Znači, sve je izvesnije da će britanski soj biti dominantniji nego osnovni soj, što opravdava ovo što se pune bolnice i što imamo mnogo viši broj zaraženih - izjavio je Đerlek.

Simptomi britanskog virusa Na Univerzitetu u Južnoj Kaliforniji naučnici su, na osnovu analize stope incidencije simptoma koje je prikupila SZO, identifikovali redosled simptoma i kako se oni razvijaju. Njihovi nalazi ukazuju da simptomi idu sledećim redom: Groznica, kašalj i bolovi u mišićima, mučnina i povraćanje i dijareja S obzirom da su ovi simptomi karakteristični i za neke prolazne boljke, stručnjaci apeluju na građane da nikako samostalno ne uspostavljaju dijagnozu, već ako osete bilo koji od navedenih da se jave lekaru. Tako će se sprečiti širenje i na ostale članove porodice. stručnjaci upozoravali da može biti opasniji od drugih sojeva, izgleda da prave dokaze posledica ovog soja imamo sada.

Pitanje koje se pokrenulo nakon saznanja da je ovaj soj jači nego onaj na koji smo do sada znali, jeste da li će nas vakcine koje su trenutno dostupne na našim prostorima zaštititi i od ove vrste virusa?

- Što se tiče britanskog soja, nedvosmisleno je dokazano da sve ove vakcine koje se primenjuju na Zapadu, ruski naučnici su to pokazali za "sputnjik", za kinesku ne postoje podaci, ali je jasno da ta vakcina koja se proizvodi celom virusnom česticom sasvim pristojno štiti.

Sve ove vakcine su vrlo ekfikasne za britanski soj, nešto manje za južnoafrički ili brazilski, ali ne da bi nekog to zabrinjavalo. To je podatak samo za one koji se bave uže stručno tim, ali vakcine za sada štite - navodi dr Šekler.

Paskal Sorijo, izvršni direktor kompanije "AstraZeneka", koja proizvodi oksfordsku vakcinu protiv kovida 19, izjavio je krajem decembra da je vakcina ove kompanije efikasna i protiv novog soja korona virusa otkrivenog u Velikoj Britaniji. Iz laboratorije Bionteka 20. januara su objavili da je i njihova vakcina efikasna u zaštiti od britanskog soja virusa.

Kurir.rs

Kurir