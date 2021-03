HVALA KOMŠIJE! Građani BiH se vakcinisali pa upisali u Knjigu utisaka na Sajmu, zahvaljuju Vučiću i evo šta još pišu (FOTO)

BEOGRAD - Građani BiH koji su se vakcinisali u Beogradu, uputili su brojne poruke zahvalnosti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u knjizi utisaka na Beogradskom sajmu, gde se odvija imunizacija.

U porukama, građani BiH zahvalili su Vučiću na "prilici da dobiju vakcinu i nastave s 'normalnim' životom".

foto: Twitter printscreen Kupek efendija

"Hvala predsedniku Vučiću! Hvala svim ljudima koji su angažovani ovde u Hali 3 i brinu se da sve prođe bez problema", navodi se u jednoj od poruka.

Fotografije poruka zahvalnosti koje su građani BiH ostavili u knjizi utisaka, podelio je na svom nalogu novinar Dejan Kožul, koji je za bosanski portal Klix rekao da "sva ta zahvalnost izgleda divno", ali istovremeno i "baš tužno".

foto: Twitter printscreen Kupek efendija

e aludirao na nesposobnost vlasti BiH da organizuju imunizaciju zbog čega su "ljudi prisiljeni da dolaze u Srbiju da sačuvaju živote".

foto: Twitter printscreen Kupek efendija

Kožul je primetio i da su vakcine koje dobivaju građani BiH platili građani Srbije. U knjizi utisaka poruke su ostavljali stanovnici Tuzle, Pala, ali najviše Sarajeva.

foto: Twitter printscreen Kupek efendija

U Srbiji počela vakcinacija privednika iz regiona

U Srbiji je danas počela vakcinacija privrednika iz regiona, za koje je Privredna komora Srbije obezbedila 10.000 vakcina. Oko 7.500 privrednika iz ekonomija regiona Zapadnog Balkana prijavilo se za vakcinaciju ovog vikenda u Srbiji koja je obezbeđenja preko regionalnog Komorskog investicionog foruma u saradnji s Vladom Srbije. Predsednik Privredne komore Srbije i Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Marko Čadež istakao je da je vakcinisanje privrednika regiona važno jer su oni u poslovanju upućeni jedni na druge i dosta putuju.

Obraćajući se ispred Belexpo centra u Beogradu, on je rekao kako su privrednici svesni da niko u regionu nije ostrvo i da to ne može ni da se bude, i naveo da oko 12.000 privrednih subjekata iz Srbije sarađuje s kolegama u regionu. Među prijavljenima za vikend vakcinaciju, koja se pored dva mesta u Beogradu, odvija i u Nišu, najviše je privrednika iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije. Čadež je rekao da ima i privrednika sa Kosova, iako je predsednik tamošnje privredne komore odbio poziv da se priključi. On je istakao da se za par nedelja u Srbiji na poziv PKS vakcinisalo između 4.000 i 5.000 privrednika iz Srbije.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić poželeo je doborodošlicu biznismenima i istakao da je Beograd zbog njih ponovo centar saradnje u reigonu. Naveo je da je reč o zajedničkom naporu da se vakcinacijom pobedi pandemija i nastavi zajednički razvoj.

Više od 4.000 privrednika iz BiH odazvalo se vakcinaciji u BG Više od 4.000 privrednika iz Bosne i Hercegovine, među kojima su vlasnici i zaposleni u kompanijama odazvalo se pozivu iz Srbije da se vakcinišu u Beogradu u okviru progama Privredne komore Srbije, saopštila je danas Spoljnotrgovinska komora BiH. Iz te organizacije poručuju da se današnjim okupljanjem privrednika regiona šalje jasna poruka da je "budućnost regiona - region bez granica". "Zahvaljujemo Privrednoj komori Srbije i Vladi Srbije na iskazanoj solidarnosti i omogućenoj zajedničkoj vakcinaciji privrednika iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore, koja dokazuje i pokazuje da je ekonomija ta koja nas i dalje spaja", navodi se u saopštenju. U Belexpo centru u Beogradu danas je počela vakcinacija privednika iz regiona, za koje je Privredna komora Srbija obezbedila 10.000 vakcina. Projekt vakcinacije privrednika iz regiona u Beogradu organizovan je u okviru Komorskog investicionog Foruma zapadnog Balkana, a predsednik Upravnog odbora te organizacije Marko Čadež rekao je ranije da je na raspolaganju vakcina AstraZeneka, kao prvi korak u ublažavanju posledica epidemije za privrednike Zapadnog Balkana i kao dodatni korak ka stvaranju zajedničkog tržišta regiona

Na pitanje albanskog novinara kakva je to promena od strane Beograda jer je, kako je rekao, Beograd bio centar mržnje u regionu, Vesić je kazao da se ne slaže sa tim, da je mržnje bilo u drugim gradovima u regionu, kao i da treba ostaviti prošlost i okrenuti se budućnosti i saradnji. Vesić je naglasio da su dobar primer Francuska i Nemačka, motori razvoja EU, koji su bili protivnici u više ratova u istoriji.

Predstavnik Privredne komore Albanije Adrijan Šir rekao je da je doleteo avionom s kolegama na vakcinciju u Srbiju i zahvalio KIF-u na koordinaciji ove velike akcije. Istakao je da će vakcinacijom privrednika ekonomije ZB doći do daha i moći ponovo i još bolje da razvijaju saradnju. Direktor fabrke Bimal i potpredsednik Vanjske trgovinske komore BIH Ševal Suljaković očekuje da će se kroz ovu inicijativu između 5.000 i 6.000 privrednika iz BiH vakcinisati u Srbji za dva dana. Dodao je da je to način da se smanji negativan uticaj pandemije i tako omogući dalji privredni razvoj BiH, kao i čitavog regiona ZB.

Do podneva u Sremskoj Mitrovici vakcinisano 125 građana Srpske

Vakcinalni punkt u sportskoj hali "Pinki" u Sremskoj Mitrovici danas i sutra prima građane Republike Srpske, koji su iskazali želju da dobiju cepivo protiv virusa korone. Do podneva vakcinisano je 125 lica sa tog područja, a najavljeno je za današnje termine ukupno 655 osoba. Pomenuti, glavni punkt, u Sremskoj Mitrovici u jednom satu može da prihvati i vakciniše do 150 zainteresovanih. Vakcinisanje najavljenih građana iz susedne Srpske, nastaviće se sutra.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Twitter Printscreen)

Kurir