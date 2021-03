NAŠ NEMANJA SE UPRAVO BORI ZA SVOJ MALI ŽIVOT: Otac dečaka iz Zemuna objavio potresnu poruku VELIKI APLAUZ ZA VAS ANTIVAKCINAŠE

Davor Ljutić iz Zemuna objavio je na društvenim mrežama objavu o sinu Nemanji koji se od novembra prošle godine bori za svoj život jer je zaražen virusom morbila kad je imao samo šest meseci.

- Desilo nam se najveće zlo koje nismo mogli da zamislimo ni u najgorim košmarima. Naš stariji sin Nemanja se od novembra bori za svoj mali život. Toliko se to sve brzo izdešavalo da još nismo ni svesni toliko teške i užasavajuće situacije u kojoj smo se našli - započinje priču Davor.

Nemanja je prema rečima svog oca kao beba od šest meseci završio na operaciji jer je imao urođeni problem sa proširenim mokraćnim kanalom, a koji je saniran bez ikakvih problema.

- Tokom oporavka na Institutu za majku i dete, 2018. godine, vladala je epidemija morbila (male boginje) jer smo mi kao narod odjednom popili svu pamet ovog sveta i poverovali da MMR vakcina izaziva autizam kod dece i još kojekakve gluposti pa su brže bolje sve brižne mamice i tatice krenuli da izbegavaju vakcinisanje svoje dece pravdajući se da time "štite" svoju decu. Veliki aplauz za sve vas antivakcinaše - napisao je Davor.

Revoltirani otac je dodao da je njegov sin zaražen zahvaljujući antivakcinašima.

- Moj sin je žrtva upravo tih MMR antivakcinaša jer se sa šest meseci zarazio virusom morbila od drugog starijeg deteta koje je tada imalo nekih 6-7 godina. To starije dete je zarazilo celo odeljenje na Institutu, a zatim se virus neverovatnom brzinom širio i na ostala odeljenja. Ogroman broj malih beba je tada zaražen i većinu tih beba, nažalost, verovatno čeka ista sudbina kao i mog sina, a da njihovi roditelji to ni ne znaju, baš kao što i mi nismo - dodaje Davor.

Objašnjava da su male boginje mnogo opasnije nego što se zna i veruje:

- Kratko ću objasniti koliko su zapravo male boginje jako opasno stanje. Postoji jedna "stvar" u telu koja se zove moždano-krvna barijera, a služi da štiti mozak od virusa i bakterija. Ta barijera postaje sve čvršća kako dete stari. Od rođenja do 12. meseca ta barijera je izuzetno oslabljena i zbog toga virusi i bakterije mogu da nađu svoj put do mozga u bilo kom trenutku i da izazovu neku upalu. To se upravo i dešava sa malim boginjama, ali na veoma podmukao način. Kad se dete u tom periodu zarazi, virus malih boginja pronalazi svoj put do mozga bez ikakvog problema, ulazi u mozak i ostaje tamo bez da izazove bilo kakvu upalu, jednostavno miruje i čeka. To čekanje, prema raznim studijama, traje u proseku 7-8, a nekad i više godina od prve infekcije. Prosto rečeno, imate savršeno normalno i zdravo dete posle zaraze morbila, da bi sa 7-8 ili više godina ono krenulo odjednom da propada, da mu slabi nervni sistem a ujedno i celo telo. To se upravo dogodilo sa mojim sinom, samo jako, jako rano. Krenulo je sa frasom, da bi tokom ispitivanja na dečijoj neurologiji neko uneo koronu i zarazio celo odeljenje, uključujuci i mog sina. Od tada je krenuo pakao, jer doktori smatraju da je upravo to bio okidač za pokretanje celog tog stanja. Čuvaš dete ceo život od svega i svačega a tamo gde treba da bude najsigurniji, bude najranjiviji...

Davor je naglasio da za ovu bolest nema leka.

- Prognoze su bedne, ali pošto je on mali i mozak mu se još razvija, mi verujemo da postoji šansa da pobedi ovu bolest. Tako da smo našli potencijalno rešenje u Turskoj sa transplatacijom matičnih ćelija, pa ko je koliko u mogućnosti neka pomogne. Za sada imamo GoFundMe samo, ali ćemo uskoro otvoriti i na Budi Human - navodi Davor.

