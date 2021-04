PRITISCIMA, PRETNJAMA I UCENAMA ZAVODI RED: Pokrajinski sekretar brojnim aferama uzurpirao ceo univerzitet u Novom Sadu!

Zoran Milošević, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, uporno prelazi granicu svojih zakonskih nadležnosti i nizom šokantnih poteza pokušava da stavi pod kontrolu Univerzitet u Novom Sadu. O tome svedoče brojne afere o kojima različiti mediji izveštavaju i u kojima je glavni akter upravo Milošević.

Zbog Miloševićevih spletkarenja došlo je do sukoba između institucije koju vodi i Fakulteta tehničkih nauka (FTN), ali to je samo jedna u nizu afera koje od 2016. godine ovaj pokrajinski sekretar proizvodi. Kurir je već pisao da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naložilo i sprovelo vanredni inspekcijski nadzor u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, gde su uočeni brojni nedostaci. Razlog sukoba Sekretarijata i FTN je skandalozno postupanje Miloševića i pokrajinske prosvetne inspekcije i pokušaj smene dekana prof. dr Radeta Doroslovačkog. Nalog je zapravo bio da se stavi van snage odluka iz maja 2018. godine o njegovom izboru i da se imenuje vršilac dužnosti iz reda prodekana do isteka mandata.

Prikriva odgovornost

Na ovu odluku je reagovao i FTN koji u dopisu članovima Senata Univerziteta u Novom Sadu upozorava na grubo urušavanje autonomije i fakulteta i univerziteta, na prekoračenje ovlašćenja, na unošenje pometnje, panike i visokog nivoa pravne nesigurnosti...

- I to za koga, za FTN koji je pod vođstvom profesora Doroslovačkog postao lider po broju upisanih studenata, oko 16.000, po svom doprinosu i privlačenju stranih investitora u Novi Sad, izgradnji Naučno-tehnološkog parka i planu države za osnivanje Instituta za veštačku inteligenciju u Novom Sadu. Sve to je dovelo i do toga da FTN-u bude dodeljena i Svetosavska nagrada - piše između ostalog u pomenutom dopisu upućenom Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Više medija je objavilo da su pritisci i ucene, kojima se Milošević služi, izazvale broje afere koje su zbog malog ili nedovoljnog interesovanja medija ostale nepoznanica za širu javnost, a odgovornost Pokrajinskog sekretarijata i sekretara uspela je da bude prikrivena.

Prema pisanju medija, pravi primer surovih mehanizama vladanja je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu na kojem je Milošević zaposlen kao redovni profesor.

- Naime, „javna tajna“ u akademskim krugovima je da stvarnu vlast na ovom fakultetu vrši pokrajinski sekretar dr Zoran Milošević, dok dekan prof. dr Nebojša Maksimović slepo izvršava naređenja prof. Miloševića. Sukob sa neistomišljenicima, atmosfera straha su samo neke od stvari o kojima zaposleni na ovom fakultetu nerado i u strahu govore, a sudbina onih koji se suprotstave ili imaju hrabrosti javno da iznesu neslaganja sa prof. Miloševićem biva zapečaćena otkazom ugovora o radu - izvestio je Pink.

Samovolja

Kako se dalje navodi, slučaj Marka Gušića, doskorašnjeg asistenta na ovom fakultetu i predsednika Univerzitetskog sportskog saveza Novog Sada, pokazuje da Milošević ne bira sredstva u obračunu sa neistomišljenicima. Kada je kao predsednik Univerzitetskog sportskog saveza Novog Sada zbog pandemije korona virusa odbio da realizuje projekat „Zimske edukativne i rekreativne aktivnosti studenata“ na Kopaoniku, a koji fininsira pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Gušić je pod sumnjivim okolnostima optužen za nepoštovanje radne discipline, što je rezultiralo otkazom ugovora o radu.

- Istina je da sam kao ovlašćeno lice Univerzitetskog sportskog saveza Novog Sada tri godine realizovao projekat „Zimske edukativne i rekreativne aktivnosti studenata“ na Kopaoniku koji je sufinansirao Pokrajinski sekretarijat na čijem čelu je dr Zoran Milošević. Istina je da zbog pandemije nisam želeo da se preko Univerzitetskog sportskog saveza Novog Sada ponovo organizuje „skijanje za studente“. Istina je da sam dobio otkaz i istina je da sam u procesu podnošenja tužbe protiv Fakulteta - objašnjava Gušić, ne želeći da iznosi dodatne informacije u javnost zbog najavljenog sudskog postupka.

Mediji koji su izvestili o ovom slučaju upozoravaju da samovolja pokrajinskog sekretara potvrđuje krizu akademskih sloboda na ovom fakultetu, jer bi akademska karijera jednog od najbolje ocenjenih i, prema rečima studenata, jednog od najomiljenijih asistenata mogla biti zapečaćena zbog ovakvog ophođenja Miloševića.

Kurir.rs