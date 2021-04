SPREMITE SE ZA VELIKI OBRT U UTORAK! Poznati meteorolog najavio SNEG ovo je DETALJNA PROGNOZA

U Srbiji ove subote preovladava oblačno i hladno sa kišom, pa su temperature u većem delu Srbije i u Beogradu 9-10°C, a istovremeno na krajnjem jugu Srbije je i dalje veoma toplo, pa Dimitrograd meri 17°C, Vranje i mesta na Kosovu i Metohiji 20°C. Istovremeno, na Kopaoniku pada jak sneg, a temperatura je 0°C, dok je visina sanežnog pokrivača oko 100 cm.

- Na jugu Srbije u nedelju oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U ostalim predelima Srbije pre podne suvo, a sredinom dana i posle podne biće promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, na planinama sa pljuskovima snega. Na severu Vojvodine tokom celog dana suvo i sunčano. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura od 1 do 5°C, u Beogradu 3°C, maksimalna dnevna od 5°C na jugu Srbije do 13°C na severu Vojvodine. U toku večeri i noći razvedravanje - navodi meteorolog Đorđe Đurić.

On kaže da će u Srbiji u ponedeljak tokom dana biti sunčano i toplije, samo još tokom jutra na jugu i istoku ponedge sa slabim padavinama. Maksimalna temperatura od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C.

- Utorak će doneti veoma burnu promenu vremena. Preko severa Evrope premeštaće se ciklon i on će svojim centrom biti daleko od nas. Ipak, u sklopu njega preko Evrope sa severozapada će se premeštati veoma izražen hladni front. On će već u utorak ujutro i pre podne stići do severozapada, a do kraja dana i do ostalih predela Srbije i doneti kišu, drastičan pad temperature i jak severozapadni vetar, a sa daljim padom temperature kiša će ponegde i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg.

Potom će se iznad našeg područja formirati i sekundarni ciklon, koji će se vrlo vrzo premeštati preko Karpata dalje na istok i preko Krima i severnih predela Crnog mora. Ovaj ciklon u svom zadnjem delu će uz hladni front biti i odgovoran za prodor veoma hladne vazdušne mase sa severa Evrope. Već u sredu popodne on će biti dosta istočnije od nas i sa zapada će ojačati snažan anticiklon, uz porast vazdušnog pritiska, što će biti uvod u stabilizaciju vremena od četvrtka, ali u postepeni porast temperatura - detaljno je objasnio meteorolog.

Dakle, u utorak ujutro i pre podne na severozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije naoblačenje i jako zahlađenje sa kišom i pljuskovima. Na jugu i jugoistoku pre podne sunčano, posle podne i uveče naoblačenje kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Počeće da duva jak severozapadni vetar.

- Maksimalna temperatura od 5°C na severozapadu do 19°C na jugoistoku Srbije, krajem dana i u tim predelima u osetnijem padu. U toku večeri u severozapadnim i zapadnim predelima Srbije i na planinama kiša će preći u susnežicu i vlažan sneg. U sredu oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom. Pre podne u severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima razvedravanje. Temperatura u noći između utorka i srede i u sredu ujutro u nižim predelima biće od 0 do 2°C, na jugu i istoku Srbije do 5°C.

Maksimalna temperatura u sredu od 5 do 10°C. Dakle, prema trenutnim prognozama, u noći između utorka i srede i u sredu ujutro uslova za susnežicu i vlažan sneg ima i u nižim predelima Srbije. Ukoliko i dođe do formiranja manjeg snežnog pokrivača, on će se vrlo brzo i topiti. Sneg će biti veoma mokar, vlažan i težak, tako da ponegde može da ošteti i poljoprivredne i ratarske kulture. U brdsko-planinskim predelima palo bi 10 do 20 cm veoma mokrog i teškog snega.U četvrtak i petak sunčano i toplije, ujutro uz slab mraz. Maksimalna temperatura u četvrtak od 7 do 11°C, u Beogradu do 10°C, a u petak od 10 do 15°C, u Beogradu do 14°C. U jutarnjim časovima zbog opasnosti od slabog mraza treba primeniti adekvatne mere i zaštite po poljoprivredne i razarske kulture, a mraz bi naročito bio izražen pri tlu i iznad 5 cm iznad tla - navodi Đurić.

U subotu sunčano i toplije, temperature preko 15°C. Od 12. aprila uglavnom suvo i stabilno, ali i nešto hladnije.

