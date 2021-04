VAKCINACIJA PROTIV KORONE OBAVEZNA I ZA KOGA? Mnoge bolesti smo iskorenili uz pomoć vakcine USIJANJE DANA (KURIR TV)

Vlada Srbije bi za nekoliko dana mogla da razmatra predlog o uvođenju obavezne vakcinacije medicinskih radnika protiv korone. Tu su i predlozi da obavezna vakcinacija bude i za ugostitelje, ali ima i najava da se proširi za sve građane. Mnogi dovode u pitanje da li treba primiti vakcinu.

Gosti večerašnjeg Usijanja dana na Kurir televiziji su Prof. dr Miljko Ristić, advokat Aleksandar Radivojević i advokatica Milina Dorić zamenica predsednice Pokreta "Živim za Srbiju" dr Jovane Stojković.

Govrimo o obveznoj vakcinaciji za zdravstvene radnike?

- Ne znam da li je moguće uvesti u zakon obaveznu vakcinaciju celokupnog stanovništva, ali ovde je druga priča. Svako može da odbije neku terapiju, ali taj pacijent će oštetiti svoje zdravlje, ali oni koji se bore protiv vakcinacije će biti širioci virusa ako se svi ostali vakcinišu, ali o tome će odlučiti nadležni. Vakcina je prihvaćena kao merodavno sredstvo lečenja, pa i korone. Ja bih voleo da nam ljudi koji su protiv navedu dokaze u vezi komplikacija vakcine, pa da vidimo na osnovu naučnih dokaza, a ovako, neki zaključci bez prethodnih naučnih dokaza i dokumenata nisu dobri, kaže prof.dr Miljko Ristić.

Gosdpođo Dorić šta mislite o predlizima za obaveznu vakcinaciju?

- Jovana Stojković je već 2015 ukazivala na pravo ministra da uvede obaveznu vakcinaciju, ali to je opasno jer po ustavu svako licce ima pravo na neprikosnovenost svoog tela. Ali doktorki Stojković je zabranjeno da govori, ukinut je njen Fejsbuk nalog, ne postoji pravni osnov za to, jer da bi postojalo krivično delo izazivanje panike i nereda mora da postoji umišljaj. U našoj državi se ne poštuju osnovna ljudska prava. Dr Ristić je rekao da vakcinacija nije obavezna, ali za decu je obavezna. Jako je važno da kažem da ne postoje ljudi koji su protiv vackina, mi se borimo za slobodan izbor. Roditelji dobijaju prekršajne prijave ako ne vakcinišu decu. Ristić je rekao da vakcinisani će širiti zarazu, ali u čemu je problem, taj koji je vakcinisan je zaštićen, kaže Dorić.

- Grupa koja je protiv vakcina šteti svom zdravlju, vakcina je lek, ali u ovom slučaju ta grupa sigurno može da prenese virus na onaj deo stanovništva koji nije mogao da se vakciniše iz određenih razloga, kaže Ristić.

- Žao mi je što se koleginica pojavljuje kao branilac svog klijenta. U svakoj državi imate opšta pravna akta, a zakon predviđa obaveznu vakcinaciju dece protiv određenih bolesti. To medicina može boilje da objasni zašto je taj član donet i zašto postoji prekršajni postupak zbog toga. Ako bi svako donosio odluku o vakcinaciji na osnovu svojuih ljuskih prava, može da bude veliki problem, da li bi se onda zaboravljene bolesti vratile, kaže advokat Radivojević.

- Antivakserski lobi ne postoji, mi nismo protivnici vakcinacije nego za slobodan izbor. Imate dete koja ne mogu da se vakcinišu ili je alergično na neke sastojke vakcine. Vi kada pitate pedijatra da vam da garancije, vi to nikada nećete dobiti, lekari ne znaju da vam odgovore, kaže Dorić.

- To nije tačno,zakon tačno predviđa proceduru, nije tačno da se moraju vakcinisati deca koja imaju neku alergiju, obavezna vakcinacija se sprovodi da bi se zaštitila deca koja ne mogu da prime vakcinu, kaže Radivojević.

- Ne vidim zašto bi neko bio protiv vakcine. Dajte nam dokaz kaže Rakić.

- Postoji Ustav, postoje dokazi, imamo i pravilnik o imunizaciji protiv korone, tu piše da "zdravstveni radnici moraju da prijave sve medicinske greške, ozbiljne neželjene reakcije i slučajeve kovid bolesti koji dovode do hospitalizacije ili smrt nakon vakcine Fajzer". Tu je sporno da je organ koji je nadležan za neželjena dejstva dao napismeno da svako neželjene dejstvo prijavi. Kada bi se to radilo i sa decom, imali bi bolje podatke. To postoji, nisam ja izmislila, u Americi se ljudi sude zbog toga, kaže Dorić.

- Ne razumem argumente koleginice, uputstvo daje smernice, to mi liči kad bi neko uzeo recept od svakog leka, tu imate kontraindikacije, neko loše reaguje i na aspirin. Mi smo u situaciji da je celo čuvečanstvo napadnuto a jedini način za to je vakcinacija. Mislim da moja koleginica užasno greši i da treba da bude svesna težine svojih reči. Ja zaista smatram da ljud treba da se vakcinišu, kaže Radivojević.

Mnogi medicinski radnici i lekari ne žele da se vakcinišu?

- Tu mora da se uključi i Srpsko lekarsko društvo, koje nam daje licencu na svakih 7 godina. U Americi je oko 100 miliona primilo Fajzer vakcinu, da posotji neka ozbiljna greška, ond apo toj logici ne bi trebalo da uzimamo ni jedan lek. Mislim da SLD treba da isključi antivakcinaše iz medija, za ovo ne posotji drugo nego vakcina, stalno imiamo umrle, u svetu još više, a imamo dovoljno vackina, ko ima malo razuma on će se vakcinisati. U Institutu za kardiovaskularne bolesti postoji strah kod sestara da vakcina može da stvori sterilitet, ali mi smo organizovali predavanje, pozivamo i ostale da dođu da vidimo da li ima aduta za takav stav bar što se tiče oplodnje. Neki muškarci se plaše toga, ali ne postoji nijj jedan dokument da vakcina to radi, kaže Rakić.

- Da li vakcinacija treba da bude obavezna za sve građane? Kako bi se to uvrstilo u zakon?

- Država mora da vodi računa o ustavnosti izakonitosti, Ustav predviđa obaveznu vakcinaciju samo za decu određenog uzrasta. Ukoliko bi došlo do tako velikih problema sa kovidom, koje ja sad ne vidim, to bi se moglo uvesti promenom zakona, a zna se procedura u Skupštini.

