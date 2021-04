DA LI ĆE NAM BITI POTREBNA I TREĆA DOZA Svaki čovek različito reaguje na vakcine DR DARKO NOŽIĆ I DR SNEŽANA BAŠIĆ U USIJANJU DANA

Direktor kompanije Fajzer rekao je da će najverovatnije biti potrebna treća doza vakcine protiv koronavirsa i to 6 do 12 meseci od vakcinacije. Da li ćemo se zbog mutiranja virusa vakcinisati svake godine?

Da li će moći da se kombinuju i menjaju naredne doze vakcina?

Gosti Usijanja dana večeras od 19.20 časova na Kurir televiziji su infektolog prof. dr Darko Nožić i dr Snežana Bašić, kardiolog i specijalista interne medicine Urednica i voditeljka: Silvija Slamnig

- To se još ne zna, to je samo najavljeno kao mogućnost. Mora da se vidi posle dve doze koliko ima antitela, koliko ljudi je obolelo, i onda se donosi odluka. Da li su tri doze stvarna potreba ne znam, kaže Nožić.

- NIje me iznenadila vest o trećoj dozi, pratim antitela, bez obzira koju vakcinu primite, svaki pojedinac ima individualnu reakciju, stariji sporije razvijaju manji imunitet. Mnogo je bolje vakcinisati se nego dobiti imunitet posle bolesti, neki pacijenti sa teškom kliničkom slikom imaju niska anititela posle bolesti, kaže Bašić.

- Virus se bori da živi, i nevakcinisani deo stanovništva će uvek biti u riziku, ali mogu i da daju podlogu da virus stvara nove mutacije. Tako i za grip se prave nove vakcine, menjaju se sa očekivanim sojem gripa. Ali virus korone nas je iznenadio, ne treba se ničemu naditi, treba se vakcinisati, kaže Nožić.

- Mi imamo najmanji broj vakcinisanih Fajzerom, to je samo oko 100.000 ljudi, mi trreba da vodimo računa šta kažu u Sinofarmu, u Srbiji je dato najviše tih vakcina. U UAE su odlučili da treba dati treću dozu kod one populacije koja ije razvila dovoljno antitela. Nikakva šteta neće biti od treće doze. Svi mogu primiti treću dozu posle tri do šest meseci. veća je opasnost po meni da se dobiju dve različite vakcine, mi do sada nikad nismo ukrštali vakcine, kaže Bašić.

- Nije imunitet džak pa pa da trpamo sve. Ova boles tima smrtnost između 1.5 i 3% isto kao kod gripa. To se ne sme zanemariti. Malo ćemo otvoriti život posle vakcinacije, ali moraju se poštovati mere distance. Srbija je na visokom mestu pšo vakcinaciji, kaže Bašić.

- Možda bi bilo bolje da imamo samo jednu vakcinu, jer su ljudi zbunjeni, ne znaju koju da prime. Sve treba da se dokaže. Ko ima rizik od korone treba da se vakciniše, kaže Nožić.

- Ja sam svim pacijentima koji imaju autoimune bolesti savetovala da se vakcinišu Sinofarm vakcinom, svi su oni stvorili neka antitela. Njih 70% je obolelo od kovida ali su imali blagu kliničku sliku. Dobro su prošli, nemam ni jedan smrtni slučaj niti smeštanje u bolnicu kod mojih pacijenata koje pratim, efekat vakcine je bio jako dobar. Moj lični stav je vrlo brza rapidna vakcinacija, to je Izrael dovelo na zelenu granu, kontrola ulaska u zemlju, kaže Bašić.

- Ljudi su mnogo opterećeni antitelima, ali važan je i ćelijski imunitet. Ne treba se time opterećivati. Neki organizam nema antitela ali ima zapis, i kad dođe u kontakt sa virusom telo počne da pravi anitela, kaže Nožić.

- Kinezi kažu da su dokazali na primeru 36 miliona vakcinisanih da je uspešnost oko 50 posto. Dati treću dozu znači samo pojačati imuni odgovor, ja sam za to. Možda će virus i nestati sledeće godine ako brzo vakcinišemo ljude. Virus živi zahvaljujući onima koji se nisu vakcinisani,koji ne drže distancu i nemaju maske, kaže Bašić.

- Ne treba se vakcinisati kad imate simptome, tri do šest meseci treba sačekati, jer je reinfekcija retka, kaže Nožić.

- Ove godine smo izgubili grip jer se nose maske, a neki slučajevi gripa se proglase za koronu, kažu Nožić i Bašić.

- Velikobritanski soj ima visoku zaraznost, ljudi se zaraze i kad nose maske, a od količine udahnutih virusa zavisi i klinička slika, maska nije nepropusna, ali kad je nosirte mnogo manje čestica udahnete. Vitamini dati naprasno neće napraviti štetu, ali mnogo je važnije da naši ljudi izlažu kožu suncu makar samo 10 minuta dnevno, kaže Bašić.

