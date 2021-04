DR JANKOVIĆ O TEŽIM OBLICIMA KORONE KOD DECE: Postoje 2 objašnjenja za to, pred praznike uputio poseban apel svima

Imunolog i član Kriznog štaba vlade Srbije dr Srđa Janković rekao je danas da postoje dva objašnjenja zbog čega se javljaju teži oblici korone kod dece.

- Tačno je da viđamo teže kliničke slike. Postoje dva objašnjenja, jedno je, ali nemamo dokaze, da je u pitanju evolucija virusa da stiče sposobnost da napadne decu sa ozbiljnijim posledicama, to je mogućnost. Drugo je to da što je više zaraženih osoba svih uzrasta to će pre virus pronaći one osetljive. Vidimo da je stigao do nekih osoba koje ne mogu da se izbore sa njim - objasnio je dr Janković.

Napomenuo je da i mlada i zdrava osoba može da ima Ahilovu petu.

On je objasnio da to što smo iz vanredne prešli u nepovoljnu situaciju ne znači da treba da se opustimo.

Kada je reč o predstojećim praznicima dr Janković ima apel.

- Pred nama je najveći praznik, a na nama je da apelujemo da ga proslavimo da maksimalno štitimo sebe i druge, a to znamo kako ćemo činiti. Da se okupljamo u manjem broju, da držimo distancu, nosimo masku, to jeste dosadno ali ako ne poslušamo pouke od prošle godine kada smo dozvolili da se situacija pogorša to može da se dogodi i sada koliko god da imamo imunizovnaih osoba - jasan je dr Janković.

- Hajde da ovaj maj bude onaj kada smo sazreli da imamo pouke onog prethodnog - naglasio je on.

Brazilski soj

- Još uvek nije detektovan kod nas, redovno se proverava jedan uzorak od onoga što se detektuje, to ne može rutinskim testom da se otkrije. U ovom trenutku nemamo detekciju brazilskog soja, ali moramo da budemo na oprezu - kazao je on i dodao da su preventivne mere protiv svih sojeva su iste.

Ističe da je to što se pojavljuju novi sojevi razlog je više da se štitimo od zaražavanja.

O vakcinaciji

- Koliko god ja bio zadovoljan, svi smo i ponosni što uspevamo brzo da se imunizujemo, moram da pozovem i na oprez. Daleko smo od toga da imamo kolektivni bedem da se opustimo. Postoji jedna začkoljica ako prerano krenemo da popuštamo mere i da se osećamo sigurnim može da nam se osveti jer ima još osoba koje su osetljive - naglasio je dr Janković.

Ističe i da je još uvek nezahvalno govoriti o kolektivnom imunitetu.

- Znamo procenat vakcinisanih sa dve doze, znamo koliko je bilo otkrivenih slučajeva obolevanja, te dve grupe se preklapaju, ko se suočio sa virusom staje prvi u red za vakcinu. Ko god je imao umerenu, a tek tešku kliničku sliku ne pretaje da pita kada može da se vakciniše - ističe imunolog.

(Kurir.rs/RTS)