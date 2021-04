NEMA KRIVIČNOG DELA: Žena koja je na Altini mamila dečake da uđu u auto neće odgovarati, po zakonu NIJE BILO OPASNE SITUACIJE

Nakon neprijatnog događaja koji se krajem prošle nedelje dogodio na Altini, kada je jedna žena zajedno sa turskim državljanima navodno vabila dečake da uđu u njihov automobil, roditelji su i dalje u šoku, ali, kako kaže otac jednog od dečaka Nebojša, koji je slučaj prijavio policiji, čini se da nema elemenata krivičnog dela.

Ilustracija foto: Shutterstock

Nebojša je juče bio u policiji, a kako kaže, iskaz je dan nakon incidenta dala i žena koja je razgovarala sa decom.

- Ona je rekla da je bila tamo i priča se poklopila sa dečjom. Međutim, naš zakon ne prepoznaje da je to opasna situacija, a nama preostaje jedino da apelujemo na druge roditelje, da se više priča na tu temu, da to nije samo u štampi i na TV-u, da se desilo i u našem mirnom kraju, a sutra ko zna gde ponovo može da se desi. Ne deluje mi situacija nimalo naivno, neke namere su imali. Automobil je dva sata stajao na mestu gde se deca igraju, a sve se odigralo na 20 kilometara od njene kuće... - ispričao je Nebojša.

Kako kaže, nije na njemu nikoga da optužuje, možda žena nije imala loše namere, ali jednostavno je previše čudno da se iko na taj način ophodi prema deci.

- Da je ona nekoga na silu uvukla u automobil, to bi bilo kidnapovanje. Ali, tada bi već kasno. Tada lepimo slike na bandere i kreće jurnjava... Ovako, naš zakon ne prepoznaje da se radilo o opasnoj situaciji. Niko ne može da bude okrivljen ni krivično ni prekršajno zato sto je pričao sa decom i nudio im sok. Ali, ja se pitam, zašto im je davala pare, kod mene su 1.000 dinara koje je dala jednom detetu - priča Nebojša.

Slučaj će biti, kaže, predan tužilaštvu, ali se čini da će ova žena ostati nekažnjena, a motivi takvog ponašanja ostaju potpuno nejasni.

Podsećamo, slučaj se desio u petak, kada je jedan automobil dva sata posmatrao sedmoro dece u igri, a onda iz njega izašla nepoznata žena.

Ilustracija foto: AP, Randall Benton

Ona je otpočela razgovor predstavila se kao S. S, a njen fejsbuk profil dečaci su zapamtili, jer im je na mobilnom telefonu pokazivala fotografije navodno preminulog prijatelja.

- Tu je bilo sedmoro dece raznih uzrasta. Taj auto je stajao dva puna sata parkiran naspram njih i ništa se nije dešavalo. Oko 20 sati je dvojici najmlađih prišla žena, to su bili moj sin koji je drugi razred i njegov drug iz odeljenja... Prišao im je i moj srednji sin i sve vreme bio tu. Ona nije bila neprijatna... Ali u jednom trenutku je počela da priča da je jako tužna, da ima neku tužnu priču, jer joj je preminuo prjatelj i sada je sa jednim Turčinom tu. U nekoliko navrata im je rekla "'Ajde, dođite na sok, 'ajde da se ugrejete, da se provozamo malo". To je sve priča koju su mi ispričala deca, ja nisam bio tamo - kaže Nebojša.

Ženu nije bilo teško identifikovati, jer je to zaista bio njen Fejsbuk profil...

Advokat Toma Fila: Ako je uračunljiva mora da ima motiv, onda je kriva

Kako je u razgovoru za "Telegraf.rs" rekao advokat Toma Fila, ova žena bi mogla da odgovara za pokušaj otmice.

Međutim, ključna stvar je utvrditi njen motiv za to što je uradila, pod uslovom da je uračunljiva.

foto: Zorana Jevtić

- Prethodno pitanje je uračunljivost. Ako vi otimate dete, vi morate da imate motiv, ako ste uračunljivi. Dešavalo se, na primer, da neko uzme dete jer smatra da je njegovo, ali to rade oni koji nisu u redu, a oni koji jesu u redu (mentalno) otimaju da bi ga, na primer, prodali i to je veoma teško krivično delo i Igor Jurić je u pravu da je za to potrebna kazna doživotnog zatvora - kazao je Fila.

Na opasku da ona nije uspela u svojoj nameri da dete uvede u automobil, Fila je ponovio da je ključno pitanje motiv.

- Nije važno što nije uspela. Važno je utvrditi da li je normalna, kada je uhapse, da je psihijatar pogleda. Bilo je toga mnogo više nego što se priča, na hiljade duševno obolelih lica se slobodno kreće kroz Beograd. Normalan čovek ne može to da uradi bez motiva. Ona će da odgovara za pokušaj otmice, ako se utvrdi da je to učinila u nameri da ga proda, otuđi i tako dalje - zaključuje Fila.

(Kurir.rs/Telegraf.rs, M.Beljan)