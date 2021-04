PAZITE KOME POVERAVATE LICE! Doktori UPOZORAVAJU: Sve je više žena sa TRAJNO SPALJENOM I UNIŠTENOM kožom!

U našoj zemlji sve je više žena kojima je nakon estetskih tretmana koža lica u potpunosti spaljena i trajno unakažena, upozoravaju iz udruženja interdisciplinarne estetike i "antiejdžing" medicine.

Laserom mogu da smanje nos, a uz malo botoksa i hijalurona da obrišu sve bore na licu. Estetski tretmani ženama pružaju mogućnost da se osećaju mlađe i lepše ali se često događa suprotno.

Istraživali smo - koliko lepota može da "boli" i ko je kriv za to?

- Smatram da to zavisi od doktora koji vam sprovodi tretmane-

- Nisam za to, ali ko prosto voli da se ulepša, zašto da ne, ako smatra da će to da ga ulepša, zašto da ne-

- Mislim da što više vreme prolazi da je to manje opasno, da estetska hirurgija napreduje kao što i sve napreduje-

Ovo su samo neka od mišljenja građana.

Iako se u takozvanoj "antiejdžing" medicini koriste najsavremene metode, specijalisti u ovoj oblasti kažu da i dalje svaka estetska intervencija nosi određeni rizik.

- Eventualno nakon urađene procedure sledeći dan može da se javi blaži otok, crvenilo, trag na mestu uboda jer su sve ove procedure ineksijske i koristi se igla i to prođe za par dana, bez posledica. Ukoliko nastanu ožiljci nekada je moguće ublažiti vidljivost ožiljaka, nekada je to nemoguće jer ostanu trajne posledice. To je itekako moguće- rekla je dr Zorica Radovanović, specijalista estetske medicine

Kraste i ožiljci mogu da se pojave na licu ukoliko je estetska procedura nestručno izvedena. Osim što ne poseduju znanje, nadriestetičari u svojim salonima obično rade i sa materijalom sumnjivog porekla.

-Zaista ne vidim razlog zašto bi neko radio botoks u frizerskom salonu i to plaćao ispod svake cene kada zna da ukoliko ga ne radi stručno lice može da dovede do ozbiljnih posledica- rekla je Anita Bošković, kozmetičar

Onom ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga sledi novčana ili kazna zatvora do tri godine. Zato je najvažnije da pre tretmana znate kome poveravate svoje lice.

