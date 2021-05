NOVINARKA KURIRA VOLONTIRALA 7 DANA U KOVID BOLNICI: Neprocenjivo iskustvo! S vremena na vreme treba doći ovde FOTO

Ovo je priča koju bih volela da zadržim samo za sebe. Ali pišem je samo iz jednog razloga. Jači je od svih. Ako posle nje ijedan "nevernik" shvati da korona postoji, da ubija, da i on može biti u tim cipelama ili još gore - čekati da mu jave najstrašniju vest, sve ovo je vredelo.

Već neko vreme me tišti, pritiska u grudima potreba da volontiram. Imala koronu, vakcinisana - titar antitela odličan. Spremna. Al' muž sve vreme bez antitela, pa omanja hirurška intervencija vakcinaciju još drži na čekanju. Jedno dete ih imalo, bar minulog leta, drugo nikako. Kočnica u glavi radi. Da sačekam bar tu njegovu vakcinu, da ne izazivam opet sudbinu. A onda pročitam objavu izvesne doktorke Zorice Mićić iz Šapca. Veli da njenu decu svi izbegavaju jer znaju gde im roditelji rade. Ta kap je prelila. Nema čekanja. Nije fer. Što moja porodica vredi više od hiljada i hiljada svih onih iz crvene zone. Sledi teška odluka - KBC "Bežanijska kosa". Pošteno je reći, mada ne volim ovde o tome, to je samo moje - u "Bežaniji" je deo mene umro 3. jula 2020. Ovo je i suočavanje s bolom, krivicom - samom sobom.

- Hoćeš li u karantin iz bolnice?! Čujem da su neki u hotele išli - obreh se u koži one doktorke i pre nego što počeh. Zaboga, moja deca će ugroziti drugu u školi, vrtiću.

Jutro je prohladno i tmurno. Ono od kog glava boli, čak i kad ti je sve potaman. Na ulazu magnolije. Prelepe, ružičaste, na golom granju. Nadrealno - cveće koje je u Evropu stiglo samo za Luja XIV i velelepne vrtove Versaja na vratima korona pakla.

Osam je sati. Jutarnji sastanak. Direktorka doc. dr Marija Zdravković, žena koja o svakom pacijentu sve zna. Drži ga u holu. Svi su na nogama. Amfiteatar je sad skladište opreme, a njen kabinet pod katancem, u crvenoj zoni. Stanje tog dana - 189 pacijenata, intenzivna puna.

Negde iza ponoći majstor Predrag Peđa Tričković dođe i na hirurgiju da menja boce s kiseonikom. Za smenu od 12 sati promeni ih 12 do 18, a u decembru ih je bilo i 30-40. Hvatam praznu od 50 l. Teška je i veća od mene. Moraš malo da je nagneš ka sebi, ali ne previše jer može da prevali nazad i razbije te. Punu se nisam usudila. Sve one drčne i silne s korona žurki odmah bih dovela ovde. To je prava kazna. Spuštamo ih u prizemlje. Iz lifta udaramo na sobu-hladnjaču.

Dobijam opremu - pantalone, majica, pamučni ogrtač, dve maske, vizir... Sa slavine rukom popih malo vode, iako nisam žedna. Treba izdržati nekoliko sati bez kapi. Predivna Milica Runjić, fizioterapeut, ali i glavni tehničar Zajedničkih medicinskih službi "Bežanije", provodi me kroz celu bolnicu. Da upoznam novo "radno mesto".

A prva prava stanica je hirurgija. Tamo - drama. Dva skafandera guraju krevet niz hodnik.

- O-ruk - viknuše uglas, premeštaju unezverenog čoveka u drugi krevet i pravac soba 225. Mašina čeka. Trče na sve strane. Ali tačno se zna ko šta radi. Anestetičari pale respirator, sestra zateže krevet, druga slaže stvari, doktorka bode kanilu...

- Bože, šta ja mogu da pomognem u ovom savršenom redu. Još s medicinom veze nemam - uhvati me strah, nemoć...

Dograbih onaj prvi krevet u hodniku. Parkirah ga.

Jeee, uspela sam.

Žiku, ispostaviće se nadaleko poznatog u kraju, kače na veliku bocu kiseonika. Valja napraviti prelaz do priključivanja na mašinu - NIV (neinvazivna mehanička ventilacija), poslednji korak pred intubiranje. Al' saturacija je svega 81. Nema čekanja. Miloš i Vesna nameštaju mu "ful fejs" masku. Kače ga na respirator. Oči mu se šire. Maska magli. Dah je ubrzan... Em panika, em treba vremena da uhvati ritam s mašinom.

- Vode, vode - viče mi.

Mahinalno hvatam flašicu, ali... Ni sestre ne smeju da pipnu masku, zovu anestetičare.

Deka preko puta, mršav, ispijen, nešto bi da mi kaže pod maskom. Traži protezu. Nađosmo je ispod čaršava. Telefon i punjač smestih mu pored ruke. U ćošku baka na NIV. Duboki udisaji. Brzi, česti. Sva se trese. Ne gleda, ali je svesna il' bar polusvesna. Drži saturaciju na 90.

Idem u 231. Tu je dvostruka izolacija - i korona i klostridija.

- Sestro - žena će u uglu.

Zamalo ne crkoh od sreće kad to čuh.

- Molim te, zatvori mi prozor. Duva. I napuni mi flašice vode, da imam do ujutru. A šta misliš, da ponesem kući ovu jednu pelenu, za svaki slučaj. Ostale da ostavim. Koristiće nekome.

Utom gospođa B. kreće na ultrazvuk. Smeštam je u kolica.

- Da vam kažem, prvi put sam u kolicima. U bolnici nisam bila od kada sam rodila najmlađe dete 1976 - s osmehom će.

- Da ja vama kažem - prvi ste mi pacijent u kolicima - uzvratih osmehom.

U sobi gde su taze operisani i Žiška, kako mu je nadimak. Minule noći amputirani mu prsti leve noge. Na dijabetes korona, pa i gangrena.

- Čuj, korona! Odakle korona na Avali - smeje se dok sestra previja ranu.

Meso crveno, "sveže", zjapi. Želudac mi se prevrće. Pored Branislav - rez preko celog stomaka. Iscrpljen, zavaljen, jedva priča sa sestrom.

Ionako je prevruće. Otrčah do hodnika, tamo su prozori otvoreni. Sveži vazduh te zapljusne i u život vrati... Kasnije ću otkriti novu caku - prskanje alkoholom po vratu i čelu.

Onkologija - Mislimo i na njih kad skinemo maske

foto: Privatna Arhiva

Zgrada poliklinke ostala je "zelena". Onkološki pacijenti primaju hemio, biološku terapiju. Ima i mladih. Kapa i perika, čini mi se, više nego kose. Potresno. Ne smeš da pokažeš. Sve je OK. Ako se oni zaraze... Seti li se iko od nas ovih ljudi kad skine masku, pomislih. Merimo pritisak i pričamo - o vremenu, terasi koju leti koriste, hladu borova... Iza su i magnolije! Progone me. Mršava žena jedva stoji, pomažem joj da sedne u kolica. Idemo do auta... Tih stotinu-dve metara, koliko smo prešle, neverovatno mi znače. Nosim uzorke krvi laborantkinji do prozora crvene zone, "fajtam" ruke na ulazu... U kabinetu za EKG upisujem imena. Kad ode i poslednji pacijent, divna sestra Tatjana odvuče me u "svoj budžak" na doručak. Bile su to najslađe pogačice na svetu.