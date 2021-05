OPET MU SE POJAVIO KRST NA ČELU! Nenad otvoreno za Kurir: Moja krv lepo MIRIŠE, dolaze mi MUSLIMANI i KATOLICI da ih izlečim!

Naš današnji gost u Pulsu Srbije bio je Nenad Paunović (35) iz Pančeva kome se na velike hrišćanske praznike, Božić i Uskrs, pojavi rana na čelu u obliku krsta.

foto: Kurir televizija

Rane se pojavljuju same od sebe, to jest ne prethodi im nikakva konkretna povreda.

foto: Kurir televizija

- Počelo je za Vaskrs ove godine. Inače mi se to dešava 3 puta godišnje i rana traje 7 dana. Prvo imam neverovatne bolove u celom telu i otežano i je sve da radim. Pre 11 godina mi se to prvi put desilo kada sam krstio kuma, tada me je sveštenik premazao svetim uljem po čelu i tad je to krenulo sve. Išao sam kod lekara da vidim da li sam alergičan možda, uradio sve analize ali nije bila u pitanju alergija. Između ta 3 puta godišnje kad mi se to dešava, meni na čelu ne stoji ništa. Kada je sve ovo izašlo u javnost, pre godinu dana, išao sam na sve moguće analize i nisu mogli da nađu objašnjenje. Ta krv na čelu nema eritrocite itd i lepo miriše. Sveštenici su imali podeljena mišljenja o tome i nisam dobio nikakav odgovor. Nikada nisam išao u crkvu, dok mi se to nije dogodilo. Pre 4 godine su počele da mi se javljaju stvari u snu, u snu mi se pojavljuju ljudi koji mi govore šta treba da radim. Neki to nazivaju egzorcizmom, jer mi se javi u snu kojoj osobi treba da pročitam molitvu. Sa katolicima sam pričao takođe, oni su želeli da ja pređem kod njih u veru i da postanem svetac. Ali ja nisam hteo jer sam pravoslavac. Ja prepoznam da osoba ima duhovne probleme kada je pogledam u oči. Porodici je to sve malo naporno jer mi dosta ljudi prolazi kroz kuću ali me podržavaju. Najteže situacije su sa decom, dešavalo mi se da deca od 3,4 godine žele da izvrše samoubistvo. Kada su roditelji te dece otišli u crkvu, sveštenici su rekli da su to igrarije. A meni je to dete reklo da mu je "čovek iz ormara" rekao da to uradi. Ja nikada nikome nisam svoju pomoć naplatio, ljudi me časte kafom ili pićem, ali nikome dinar nisam uzeo. Meni je dolazila i devojka iz Amazonije, muslimani, katolici. - rekao je Nenad.

foto: Kurir televizija

Uzroci pojave stigmi su predmet brojnih rasprava. Jedni tvrde da su one čudotvorne, dok drugi misle da su u pitanju obmane ili da postoji medicinsko objašnjenje.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

