NAŠA OGNJENKA PRELETELA POJAS GAZE USRED ŽESTOKOG SUKOBA! Neverovatan podvig ženke orla dok nad Bliskim istokom LETE PROJEKTILI

Orao zmijar po imenu Ognjenka preživeo je veoma rizičan let iznad teritorije Gaze u kojoj već danima besni rat između Izraelaca i Palestinaca i gde projektili paraju nebo gotovo svakodnevno.

Ognjenka, naš orao zmijar sa Vršačkog brega, preletala je ratom zahvaćenu zonu u pojasu Gaze, baš u trenutku dok na tom području besni sukob između Izraela i Palestine, a gde je prema poslednjim informacijama ubijeno više od 227 ljudi.

Vest o podvigu ptice iz Srbije prenela je Fondacija za zaštitu ptica grabljivica iz koje je objašnjeno da je Ognjenka preletela ratom zahvaćeno područje zbog zakasnele seobe.

Ognjenka je inače prvi orao zmijar u Srbiji koji je prstenovan telemetrijskom opremom - satelitskim odašiljačem koji je do sada korišćen samo za beloglave supove. Prošle godine je njime praćen njen let do Sudana koji je podrazumevao put od 6.000 kilometara i 20 dana skoro neprekidnog letenja.

- Znamo da je najviša visina na kojoj je Ognjenka letela bila nepunih 3.000 metara i to tačnije 2.813. Najveća brzina kojom se kretala bila je 84 kilometra na sat, a u proseku dnevno je prelazila 277 kilometara, praktično se nije mnogo zadržavala na tačkama. Samo je letela. Znamo da je kretala na put oko 9.30 pre podne, a da je let završavala tog istog dana negde oko 17 sati. Svakog dana letela je po sedam-osam sati neprekidno - rekao je ranije za RTS ornitolog i čuvar prirode na Vršačkim planinama Milivoj Vučanović.

Prema njegovim rečima, svi koji su pratili Ognjenkin put su strpeli hoće li mlada ptica savladati sve prepreke, naročito deo na Bliskom istoku, gde svake godine nastrada veliki broj ptica selica jer ih tamošnje lokalno stanovništvo lovi i ubija. Srećom, Ognjenka je na odredište stigla iscrpljena, ali zdrava i bez ijedne greške.

- Ta maršruta je prilično ucrtana u njenoj genetici i parametrima koje je nasledila od roditelja. To je interesantno i za ljude koji se bave pticama, a naročito za one koji nemaju taj uvid da je ona od trenutka kad je poletela do trenutka kad je stigla u Sudan kao da je sto puta tuda proletela, jednostavno išla je tom stazom i prilično sigurno stigla do svog odredišta - istakao je Vučanović.

