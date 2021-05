BRUKA! SAMOHRANA MAJKA MINA JOVANOVIĆ TVRDI: Dobila sam OTKAZ zbog BOLOVANJA OD SEDAM DANA!

Ujutro, nakon noći provedene u Urgentnom centru zbog strašnih vrtoglavica i primanja infuzuje, kad sam se probudila, dočekala me je poruka od poslovođe u pekari da dođem i da potpišem otkaz. Kada sam ga šokirana upitala zašto i rekla mu da ne mogu da dođem jer mi nije dobro, kazao mi je da sam otpuštena jer sam uzela bolovanje!

Ovo za Kurir tvrdi Mina Jovanović (36) iz Beograda, koja je od 19. decembra prošle godine bila zaposlena na određeno na pakerskim poslovima u pekari "AS braća Stanković" u Begaljici kod Grocke, a u kojoj je, kako ističe, krajem aprila dobila otkaz jer joj je lekar dao sedam dana bolovanja pošto joj je pozlilo na poslu. Nakon svega će tužiti firmu.

foto: Privatna Arhiva

Prema rečima Jovanovićeve, da nepravda bude veća, ne samo da su je otpustili dok je bila na bolovanju, što je protiv zakona, već su je odjavili sa posla dva dana pre nego što su joj uopšte saopštili da je otpuštaju!

- Ozbiljna sam žena, koja je časno i odgovorno obavljala svoj posao, koji uopšte nije fizički lak. Svi su bili prezadovoljni mnome, i kolege i poslovođe, svi su govorili kako sam se odlično uklopila u kolektiv. Prvo sam imala ugovor na mesec dana, pa na tri meseca, koji je isticao 19. maja, a dogovor je bio da sledeći ugovor potpišem na šest meseci. Međutim, 23. aprila mi se jako slošilo na poslu, zavrtelo mi se u glavi i nisam mogla da stojim na nogama, što su videle i druge kolege, i poslali su me odmah kod lekara. Doktorka mi je naredila strogo mirovanje i da ne ustajem iz kreveta i prepisala lekove - priča Mina i dodaje da joj se stanje iznenada pogoršalo 27. aprila, kada je poslata UC KCS:

foto: Privatna arhiva

- Tamo sam primila infuziju, bila dodatno pregledana jer su mislili da sam izgubila centar za ravnotežu i lekar mi je prepisao nove lekove i rekao da ostanem na bolovanju i mirujem. Doktor je na kraju zaključio da je došlo do velikog pada imuniteta u mom organizmu zbog teškog fizičkog rada u pekari i premora. Već 28. aprila ujutru stigla mi je poruka od poslovođe da je šef rekao da dođem i potpišem otkaz. Kada sam došla, želela sam da popričam sa šefom, koji se nije udostojio da me primi, već me je poslao kod koleginice Aleksandre iz HR, koja me je ubeđivala da šef sigurno nije bio zadovoljan kako radim i da me zato otpušta. Ne znam samo zašto mi to nikad ranije nisu rekli ako je to stvarno bio razlog. Kasnije sam saznala na birou rada da su me odjavili još 26. aprila, dva dana pre nego što su mi saopštili da me otpuštaju. Advokat će podneti tužbu protiv ove pekare. Svoju priču sam želela da ispričam da bih zaštitila druge radnike od ovakvih nepravdi - rekla je Jovanovićeva.

Aleksandra Ilić iz HR u pekari "AS Braća Stanković" kazala je za Kurir da je ona lično Mini uručila otkaz i da je od Jovanovićeve čak dobila i čokoladu.

- Ona je kod nas bila na probnom radu, nije nas obavestila da je epileptičar ili bilo šta. Nismo je otpustili zbog bolovanja, bila je dva meseca na bolovanju, nudili smo joj neko niže radno mesto jer ne možeš svaki drugi dan da izađeš sa proizvodne linije jer ti je "nešto". Hteli smo da joj izađemo u susret jer je samohrana majka, ali ona jednostavno nije dobar radnik. Meni je žao, ali nismo bili zadovoljni njenim radom. Zakon dozvoljava da nekom date otkaz ako je na bolovanju, ako nije na vreme, u roku od tri dana dostavio doznake. Pretpostavljam da se ona sada buni jer je uzela pozajmicu od firme koju nije adekvatno vratila - kazala je Ilićeva za Kurir, ali na naš mejl sa molbom da dostavi dokaze da je Jovanovićeva bila dva meseca na bolovanju i sa pitanjem zbog čega su je otpustili 20 dana pre isteka ugovora o radu, nije odgovorila.

