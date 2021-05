VODIMO DECU NA MORE: Vakcinisani, naravno, nisu a da li i njima radim PCR? Koliko će to da me košta VODIČ OD ZEMLJE DO ZEMLJE

BEOGRAD - Virus korona polako jenjava, vakcinacija deluje, što znači da konačno možemo da idemo na more.

Vi letujete s decom mlađom 16 godina, koja još ne mogu da prime cepivo, pasoše ste spremili, uplatili aranžman, ali ste u dilemi da li treba da im radite test na koronu, koji i koliko će vas sve to koštati?

Grčka

Većina građana se sprema da tradicionalno provede odmor u Grčkoj. Ako je to i sa vama slučaj a mališani su vam mlađi od pet godina - imate sreće jer im nije potreban PCR i samo sa pasošem mogu da pređu granicu.

Međutim, deca starija od pet godina moraju da imaju negativni, isključivo PCR test, i to ne stariji od 72 sata. Grčka ne prihvata antigenski test, i zato ćete za dvoje dece starije od pet godina, morati da izdvojite najmanje 18.000 dinara za testiranje jer jedan test košta 9.000 dinara.

Grčka priznaje samo PCR test ne stariji od 72 sata

Pri tom, vodite računa da uklopite važenje PCR testa, dužinu putovanja, ali i to da ustanove koje ih sprovode ne rade nedeljom. To znači da ćete, ako idete na grčka ostrva, do kojih put malo duže traje, morati pažljivo sve da podesite i da imate na umu vam je PCR potreban i za trajekt.

Turska

Znatno relaksiranija situacija je za one koji putuju u Tursku, a vacinisani su. Mlađi od 18 godina, koji nisu vakcinisani, mogu da putuju bez testa i karantina u pratnji članova porodice koji imaju sertifikat o vakcinaciji. To znači da ćete biti oslobođeni troškova testoranja.

Egipat

Što se tiče Egipta, za to putovanje je potreban negativan PCR test i za roditelje i decu, ne stariji od 72 sata.

Režim ulaska s obaveznim negativnim testom se primenjuje, kako je objavljeno na sajtu Ministarstva spoljnih poslova, za turističke destinacije poput Hurgade, Šarm El Šeika, Tabe, Mars Alama, Marse Matruh i važi na čitavoj teritoriji Egipta.

Kipar i Tunis

I za Kipar i Tunis je za decu potreban potreban negativan PCR ne stariji od 72 sata, a za ulazak u Ujedinjene Arapske Emirate važe različita pravila za različite emirate.

Hrvatska

Za Hrvatsku negativan PCR ili brzi antigenski test ne stariji od 48 sati. Za ulazak u Hrvatsku deci je potreban, kako piše na sajtu Ministarstva spoljnih poslova, negativan PCR ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati. Antigenski test može da se uradi i u privatnim ustanovama, rezultati stižu za 30 minuta, a može i da se nađe i za 2.500 dinara.

Emirati

Tako je za srpske državljane koji putuju u Abu Dabi neophodan negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Po dolasku u Abu Dabi na aerodromu se radi dodatno PCR testiranje. Za one koji ostaju u Abu Dabiju duže od šest dana neprekidno obavezan je PCR test šestog dana i još jedan dvanaestog dana.

Za Dubai je neophodan test ne stariji od 48 sati, uz obaveznu samoizolaciju za one koji se odluče da test urade na aerodromu u ovom gradu. Karantin traje dok ne stigne rezultat testa, ukoliko je negativan.

Crna Gora

A ako, naposletku, idete u Crnu Goru, ne morate da se brinete, jer i vi i mališani možete da pređete granicu bez posedovanja testa na koronavirus i bez dokaza o vakcinaciji.

A kada letovanje prođe, sa koje god destinacije se vraćate u Srbiju, da biste prešli granicu potrebno je da deca imaju negativan PCR test ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata ili da u suprotnom budu u kućnom karantinu 10 dana.

Koliko košta PCR?

PCR test, a na sopstveni zahtev može da se uradi na Institutu Torlak u Beogradu, ili u gradskim zavodima za javno zdravlje u gradovima širom zemlje, i košta 9.000 dinara.

Potvrda o vakcinaciji stiže na imejl - zeleni sertifikat

Svi državljani Srbije od 12. maja mogu da preuzmu digitalni zeleni sertifikat - potvrdu o vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima različitih testiranja na Kovid-19. Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

