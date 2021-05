UPOZORENJE AMS SRBIJE: Oprez zbog pljuskova, postoji i mogućnost odrona

Kako se prema rečima meteorologa u narednim satima očekuje promena vremena a time i zahtevniji uslovi za vožnju na jugu, jugoistoku, jugozapadu kao i na području Braničevskog okruga, AMS savetuje vozačima .oprez posebno na deonicama na kojima ima odrona.

Za 31. maj najavljuju od 7 do 19 časova obustavu saobraćaja na deonici Beranovac - Goč kroz naseljeno mesto Jovac, a zbog asfaltiranja. Alernativni putni pravac za vreme obustave saobraćaja je deonica Vrnjačka Banja-Goč.

Za sutra i prekosutra u pedioru od 7 do 15 časova najavljuju radove na kružnom toku Žabalj (Žabaljska raskrsnica) - Zrenjanin u oba smera. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem.

Od 31. maja izvodiće se radovi na pojačanom održavanju na deonici petlja Sremska Mitrovica - petlja Ruma, koji obuhvataju nadputnjak Voganj. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom kolovozu auto-puta u smeru Batrovci-Beograd.

Od sutra do 4. juna u periodu od 8 do 18 časova izvodiće se radovi na održavanju osvetljenja u tunelu Grza na deonici Paraćin-Zaječar. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz moguće kratkotrajne obustave saobraćaja od 15 do 30 minuta.

Od ponedeljka 24. maja do sutra izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza na deonici petlja Mali Požarevac-petlja Umčari, u smeru ka Nišu. U zoni radova u smeru ka Nišu za saobraćaj je zatvorena preticajna i vozna traka, a saobraćaj se odvija zaustavnom i preticajnom trakom suprotnog smera.

U smeru ka Beogradu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od Puteva Srbije na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Prema informacijama Uprave granične dobijenim u 17:25 vozila ne čekaju ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Teretna vozila čekaju na Batrovcima 10 sati, na prelazu Šid osam, na Bezdanu četiri, na Horgošu šest, na Kelebiji pet, na prelazi Gradina sat i po i na prelazu Sremska Rača dva sata.

Kurir.rs/Tanjug