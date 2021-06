OTVORENO PISMO Ivan Radovanović opleo po Savetu za štampu

Novinar Ivan Radovanović uputio je otvoreno pismo članovima Komisije za žalbe Saveta za štampu, nezadovoljan što na poslednjoj sednici, održanoj prošlog četvrtka, nije doneta odluka o prekršaju Kodeksa novinara Srbije od strane lista Danas, na koji se žalio.

Radovanović je prigovor ovom telu podneo zbog neobjavljivanja njegovog odgovora na autorski tekst Jasmine Lukač,kako tvrdi u otvorenom pismu, u kom je Radovanovića uporedili sa makroom.

Ona je, kritikujući njegovo pisanje o opozicionim medijima i Danasu navela da bi to bilo "metaforički rečeno, kao kad bi makro sudio o kršenju pravila u ženskoj verskoj školi."

Radovanović je na ovo uputio odgovor Danasu u obliku vica, koji je redakcija opisala kao nepristojan i odbila da ga objavi.

Ivan Radovanović zbog odbijanja podnosi prigovor Savetu za štampu, a ovo telo ne donosi odluku, jer na glasanju nije bio ispunjen uslova da najmanje osam članova mora da glasa za nju.

Odgovori članova Komisije za žalbe Komisija za žalbe je raspravljala o tome da li je urednik lista "Danas" prekršio Kodeks time što nije objavio Radovanovićev odgovor, tačnije vulgaran vic kojim je odgovorio na tekst Jasmine Lukač. O tome su se i izjašnjavali. Odluka nije doneta, jer nije bilo potrebnih sedam glasova, koliko je predviđeno Statutom Saveta. Ivan Radovanović je, moguće, stekao pogrešan utisak jer nije imao uvid u predlog odluke o kojem su se članovi Komisije izjašnjavali, niti je sačekao da mu dostavimo pisano obaveštenje o tome. Nezadovoljan time što Komisija nije potvrdila da je u pravu, Ivan Radovanović malicioznim komentarima omalovažava članove Komisije. Uvrede nećemo ni komentarisati ni odgovarati na njih.

Nezadovoljan ovakvom odlukom tela koje bi moralo da brine i o pravu na odgovor u srpskim medijima, Radovanović u otvorenom pismu proziva pojedine članove Komisije za žalbe.

On tvrdi da nije ni bilo glasanja o njegovoj žalbi zbog neobjavljivanja odgovora, već o tome da li je tekstom Jasmine Lukač prekršen Kodeks novinara Srbije, na koji se on i nije žalio. Ovo telo optužuje da su glasali o nečemu što on i nije tražio.

-I pitao sam se šta Komisija za žalbe, Savet za štampu, preporučuju kao odbranu od etiketa; i pitao sam da li odluke Saveta važe od slučaja do slučaja, ili postoje i uvek važe ona pravila koja određuju elementarne stvari poput prava na odgovor; pitao sam i da li se medijska scena deli po tom ideološkom ključu, da li je neko za vlast, ili za opoziciju, i da li su, zbog ideologije, od sada Kodeks i sva pravila, standardi, i neupotrebljivi i nepotrebni; pitao sam da li novinari zaposleni u Junajted mediji imaju radnu obavezu ili sami odlučuju da vređaju ljude koji kritički pišu o radu medija koji su deo ove velike grupacije... piše, između ostalog Ivan Radovanović u otvorenom pismu.

Ivan Radovanović pojedinim članovima Komisije za žalbe Saveta za štampu zamera i stavove izrečene u diskusiji, i navodi da je Vida Petrović Škero rekla da oni nisu tu da odgovaraju na pitanja, nego da utvrde da li je Kodeks prekršen ili ne. Zlatku Čoboviću zamera na rečima da komisija nema šta da raspravlja, jer to što je on poslao i nije odgovor, već lični stav koji bi mogao da bude objavljen u istoimenoj rubrici.

On u podugačkom otvorenom pismu citira i člana komisije Vladu Mareša, koja ga je, kako Radovanović navodi, nazvao javnom službenikom.

- Ivan Radovanović je državni službenik, javni službenik. On je na platnom spisku gospodara života i smrti i šikanira one koji su protivnici gospodara. Može, zato, malo i da istrpi. I kada kaže neko da je on makro koji ocenjuje časne sestre, to nije strašno, ali slati, kao odgovor na to jedan vic, to pokazuje jednu birokratsku bezobzirnost - prenosi Radovanović Marešove reči sa sednice.

-Sve što je Vlada Mareš izgovorio jeste laž, i on to najbolje zna, bio je zaposlen u mojoj agenciji. Nikada nisam bio, niti sam, ni državni ni javni službenik, niti sam na bilo kom platnom spisku. Vlasnik sam PR agencije poslednjih 19 godina, i trenutno, čak ni među njenim klijentima, nema političara, stranaka niti bilo koga ko ima veze sa državom. Nikoga, koliko se sećam, u životu nisam šikanirao, pošto nikakvu zlu nameru nemam čak ni kada Jasmini odgovaram. Upravo suprotno, i u tim odgovorima se, kao što se vidi, šalim i pričam čak i viceve. I ogromna je razlika između tih viceva, u kojima ničeg eksplicitnog nema o časnim sestrama, niti o Jasmini, a što Danas, i vi mu to odobravate, neće da objavi, i onih tekstova koje Danas objavljuje, a vi se ne bunite, u kojima, na primer, Slaviša Lekić piše, na istu temu (moral) ovako : Zašto svaka prostitutka nosi krst"- odgovara Ivan Radovanović Marešu, i na kraju dodaje da će Savet za štampu precrtati kao adresu, jer, kako navodi, suštinski i ne postoji.

- Neću vam se više obraćati, a svoje odgovore, i svoja pitanja, svakako ću da objavim, nije Danas, hvala Bogu, jedini list na ovom svetu - piše Ivan Radovanović u otvorenom pismu Savetu za štampu, uz zahvalnost na samom kraju pisma Ljilji Smajlović, koja se, kako kaže, jedina u ovoj priči, od članova komisije, bavila principima.