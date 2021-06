DANAS SUNČANO I VEOMA TOPLO: Do 29 stepeni, samo u ovim delovima Srbije pljuskovi i grmljavina

U većem delu Srbiji danas će biti pretežno sunčano i toplo.

Lokalna pojava kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uz više promenljive oblačnosti, očekuje se na jugozapadu, jugu i istoku.

Vetar će biti slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 11 do 16 C, a najvisa od 24 do 29 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U narednih sedam dana, do 15. juna, promenljivo oblačno uz smenu sunčanih intervala i pljuskova kiše sa grmljavinom, koji će biti učestaliji u drugom delu sedmice.

Temperatura bez bitnije promene, maksimalne vrednosti u većini mesta od 25 do 29 stepeni.

