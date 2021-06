TUŽBA PROTIV NATO: Advokat Anđelo Tartalja koji je zastupao italijanske vojnike obolele od karcinoma pomaže srpskim žrtvama

NATO je u bombardovanju SRJ koristio municiju sa osiromašenim uranijumom, čije se posledice osećaju i danas, 22 godine posle.

Po nekim procenama domaćih stručnjaka, u bombardovanju na teritoriji Srbije iskorišćeno je oko 10 tona osiromašenog uranijuma. Iako se o upotrebi zabranjene municije ćutalo tokom i posle bombardovanja, od 2000. se to pitanje pokreće i van granica naše zemlje, dok danas zdravstveni radnici upozoravaju na drastično povećan broj obolelih od leukemije, limfoma i različitih oblika tumora. Advokat Anđelo Fjore Tartalja smatra da će obolelima od raka u Srbiji, kao posledice NATO bombardovanja 1999. biti dosuđena odšteta ako se dokaže krivica NATO-a.

Advokat Srđan Aleksić, koji je podneo tužbu, rekao je danas da će se u septembru znati da li će NATO to da prihvati ili će sud na osnovu dokaza koji su dostavljeni pokrenuti postupak, odnosno u slučaju presude da stupi na snagu odluka "da se to naplati".

"Najnovija istraživanju pokazuju da je bačeno 15 tona, to je 100 puta više zračenja nego kod Hirošime i Nagasakija. Na jugu Srbije, dva i po kilometra od centra Vranja imate Pržarsku ulicu, to je ulica smrti. Svaka kuća ima nekog preminulog ili obolelog od karcinoma. I ja sam sa juga i imao sam nesreću, moje selo je bombardovano, moji rođaci su preminuli, moja majka je preminula od karcinuma", objasnio je Aleksić, objašnjavajući da je to za njega lična borba za pravdu.

Kancelariji se, prema njegovim rečima, do sada obratilo oko 2.000 klijenata i svi su dostavili medicinsku dokumentaciju koju proverava tim veštaka. Neočekivana pomoć stigla je iz Italije, u advokatu Aneđelu Tartalji.

"Ja sam video da je Tartalja utvrdio uzročno posledičnu vezu. Zašto mi da ne pokrenemo tužbu? Preko 200 presuda je doneto u Italiji zbog NATO bombardovanja, koje je Tartalja dokazao. On je jedini advokat u Evropi i svetu koji ima pravosnažne presude i 20 godina se samo bavi ovom temom.. On je i srpski advokat, jer sam ga upisao u advokatsku komoru u Nišu", navodi Aleksić.

Anđelo Tartalja ima bogato iskustvo u zastupanju italijanskih vojnika koji su oboleli od karcinoma posle baravka u misijama na Balkanu, pre svega na Kosovu i Metohiji.

"Očita je veza koja postoji. Pomogao sam mnogim italijanskim vojnicima koji su bili u misiji posle rata na Balkanskom poluostrvu. Razboleli su se od raznih tumora. To su iste vrste patologije koje se mogu sresti ovde u Srbiji. Čak su i ozbiljna istraživanja izvrena u Italiji o tom posleratnom fenomenu koji je zadesio i Srbiju", navodi Tartalja.

On navodi brojne argumente u korist tužbe protiv NATO alijanse koja je u napadu koristila osiromašeni uranijum.

"U mnogim delovima Srbije, prirodni ambijent je pre rata bio čist. A sada su mnoge od tih zona oštećene i zatvorane. I to mnogo više nego što su to industrijske zone bilo ge u svetu. Mnoge od tih četica teških metlaa koje su pronađene ovde u Srbiji pronađene su u telima italijanskih vojnika i nigde drugde u svetu i o tome treba voditi računa", decidan je italijanski advokat..

On je dodao da je u Srbiji je još teži slučaj, nego sa italijanskim vojnicima koji su postali žrtve osiromašenog uranijuma.

"Ovde se radi o ljudima koji su nastavili da žive u zemlji koja je bombardovana. Moguće je da neki od mojih klijenata svedoči, ali to nije ni potrebno jer sam dobio više od 200 procesa i tu je kompletna dokumentacija", navodi italijanski advokat Anđelo Tartalja.

