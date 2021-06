DEVOJČICE TUKLE DEČAKA, RODITELJI SE SMEŠILI I GLEDALI INCIDENT: Udarale ga u dvorištu škole, dok nije prišao drug da ga spase

Grupa učenica, starih oko 10 godina istukle su jednog dečaka u školskom dvorištu Osnovne škole "Ratko Vukićević" u Nišu. Incident se dogodio juče, u ponedeljak, oko 12.30 sati.

Svedokinja ovog nemilog slučaja je građanka Jelena Đošić čije dete ne ide u tu školu, ali pored protivljenja vršnjačkom nasilju, osuđuje i ne reagovanje prisutnih roditelja koji to nisu sprečili.

Ona je na facebook grupi "Mesto tza roditelje iz Niša" opisala ovaj događaj, ali je u telefonskom razgovoru i prokomentarisala ovaj incident.

- Juče se u školskom dvorištu pored Čaira desila "mala" tuča, u kojoj su nekoliko devojčica otprilike treći razred oborile dečaka i tukle, šutirale, pesničile... Nekolicina roditelja je na kapiji sa osmehom gledala to, čekajući svoje dete u zagrljaj. Niko prišao nije - napisala je Đošićeva.

Đokićeva je onda pojasnila događaj u kome kaže da je s ulice gledala te mučne scene.

- Da li biste osto uradili da su tukle vaše dete? Sa smeškom gledali? Niko im na kapiji (kad ga je drug izvukao od princezica monstruma) nije rekao ni nemojte, nije lepo... Elem... Nisu nam deca loša, roditelji ih usmeravaju... A na ovaj način kad niko od odraslih ne reaguje, zapitajte se šta će biti kad budu imali 15, 18 god... Šta ako sretnu, ne daj Bože vaše dete... Bilo bi mi drago da ovo pročita i neko od roditelja ko je bio na kapiji, ili od zapošljenih u školi... Ovo je apel da se svi mi roditelji probudimo i ispravno usmeravamo svoju decu, a tuđu gledamo isto kao i svoju - napisala je ona.

Đokićeva u telefonskom razgovoru za naš portal kaže da to nije trajalo dugo.

- Reč je o dečkiću koji je pretpostavljam mlađi od njih. One su ga udarale dok mu nije prišao drug da ga izvadi. Istrgao se nekako, a onda su ga one pojurile i opet nekako sustigle. Sumnjam da dete ima neke prelome, ali modrice sigurno ima. Verovatno će mu i neka trauma ostati zbog toga. Ja nemam dete u toj školi, ali pravo mi je iznenađenje da niko od roditelja nije skočio da ih zaustavi da to ne čine. Žalosno je što smo na takvo nasilje počeli da gledamo kao na nešto uobičajno - priča ova majka za Kurir.

U osnovnoj školi nije prijavljeno ovo nasilje. To nam potvrđuje direktorka Divna Stevanović.

- Od kada sam direktorka, a to je duže vremena, svaki sličan i manji incident se prijavi odmah i po zakonskoj proceduri se procesuira. Tu nema govora, jer nam je bezbednost dece najvažnija.

Razgovarala sam sa učiteljima i ostalim kolegama, i tako nešto nije prijavljeno. Nećemo tu stati, ali ukoliko se tu ispostavi da je prekršena disciplina, reagovaćemo po zakonu - kaže Stevanovićeva.

OŠ "Ratko Vukićević" je jedna od respektabilnijih škola u Nišu što se vidi po tome da roditelji baš nju upisuju decu iako stanuju kilometrima daleko u drugim niškim naseljima i selima. Ovaj incident niko nije prijavio policiji, potvrđeno nam je u niškoj upravi.

