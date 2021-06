PLANIRATE U GRČKU NA ODMOR? Evo na koji granični prelaz da idete i šta da ponesete od dokumenata kako biste stigli ŠTO PRE!

Nekako se poklopilo da se popuštanje mera i bolje epidemiološka situacija sa koronom desi baš kada je leto, pa sve više ljudi hrle na svoje odmore.

Nikad niže cene za hotelski smeštaj a temperature su idealne, prave letnje Ipak, Kada krećete na letovanje, a sada ćemo pričati o Grčkoj, uvek ima nedoumica, koliko god bili sigurni da sve držimo pod kontrolom.

foto: Kurir Televizija

Milan Lainović iz JUTE kaže da nema velikih gužvi ove godina i da su ljudi veoma dobro upućeni u to kada bi trebalo da krenu.

- Bitno je da putnici ponesu svoja lična dokumenta i prilože dokaze da su vakcinisani ili PCR test, zavisi od toga šta je u tom trenutku najbitnije i samim tim će se lakše putovati, beće bezbedniji i moći će da stignu na željenu destinaciju - rekao je Lainović, a potom posavetovao ljude kojim putem i ka kojim prelazima da se upute ako putuju sopstvenim vozilom.

foto: Kurir Televizija

- Ono što mi preporučujemo jeste Evzoni, taj granični prelaz radi do 11 sati, treba da budete obazrivi da ne idete posle tog vremena, jer se on zatvara, po grčkom vremenu i naravno, ponesite sve navedene dokumente da ne bi imali probleme i obavezno neka provere rasporede putovanja, da provere koliko imaju vremenski do te destinacije, moraju da budu upoznati sa detaljima vezano za putovanja - rekao je Lainović.

foto: Kurir Televizija

Naša ekipa je inače bila na graničnom prelazu Batrovci, kako bi proverili gde idu, kojim povodom, kao i da li su morali da prilože određene dokumente i dokaze o vakcinaciji ili odrađenom PCR testu.

01:29 EKIPA KURIRA NA GRANIČNOM PRELAZU U BATROVCIMA

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:58 PARNICE NEZADOVOLJNIH PUTNIKA: Evo koliko građana je tužilo turističke agencije!