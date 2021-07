SASVIM JE JASNO KUDA ĆE MUTANT DA SE KREĆE: Doktor Kon otkrio detalje o novom DELTA SOJU virusa korona

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon govorio je danas o novom soju korona virusa.

Kon je objasnio da su novim delta sojem najviše ugroženi mladi ljudi, koji mahom nisu vakcinisani, ali je i optimistično dodao da su simptomi sada nešto blaži.

- Pojedinačno gledano bolest je ista. Neki čak kažu i da je blaža. Blaži su simptomi. Ali ukupno gledano sve je vrlo slično. Za smrtnost i dalje ne može da se tvrdi da je manja, ali na kraju kad imate veće zaražavanje imate i veći broj teže obolelih. No, dinamika svega toga postaje beznačajna, kad znamo da su vakcine delotvorne i mere su iste. S tim da treba da znamo da i dalje nismo dostigli kolektivni imunitet - rekao je doktor Kon.

Epidemiolog je dodao da je na primer u Beogradu starijih od 65 godina vakcinisano više od 80 odsto što je prema njegovim rečima dovoljno da ovaj soj ne napravi darmar kakav su prethodni sojevi pravili.

Takođe je objasnio i da je logično da se ovim sojem najviše zaražavaju mladi kad su najmanje vakcinisana starosna grupacija kod nas.

- Vi kada posmatrate kuda će taj virus da ide jasno je da će ići kroz mlade. Vidi se jasno pomeranje ka mlađem uzrastu. I ono što se otkriva sada, to je opet kao na samom početku, to je da su to sada mlađi ljudi koji imaje češće kontakte - rekao je Kon.

