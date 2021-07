ŠTO JE TOPLIJE, TO SE NAROD VIŠE BIJE?! Živci se istanje i kada skala na termometru skoči

BEOGRAD - Gotovo da nije bilo dana protekle dve nedelje, a da negde na ulici nije primećeno nasilje. Iako nema preciznih podataka, čini se da ga je više nego ikad.

Stručnjaci objašnjavaju da vrućine mogu da utiču na raspoloženje i pojačaju agresiju, ali ne zanemaruju ni nove životne okolnosti koje je donela pandemija.

Napad na radnicu u teretani – poslednji u nizu snimaka nasilja. Na društvenim mrežama odjeknuo je i snimak tuče sekirama usred dana. Još je sveže sećanje na nasilje nad ženom na Adi Ciganliji, a samo nekoliko dana kasnije sličan prizor viđen je i na Banjici, objavio je RTS.

Na meti napada bilo je desetak radnika Gradske čistoće, ali i vozači GPS-a. Da su takve situacije češće tokom letnjih dana, potvrđuje Igor Stanojević, koji već dve decenije sedi za volanom trolejbusa 29.

"Što se tiče putnika, naravno su im živci tanji, pogotovo kad je velika vrućina. Ako se desi da ne radi klima, onda je to katastrofa. Pretežno su verbalne, naravno, bilo je i slučajeva što se tiče saobraćaja, da izleću da hoće da se tuku, ali opet tu smo mi koji to smirujemo. Mi smo ti koji imamo čelične živce", zaključuje Igor Stanojević, vozač trolejbusa.

U porastu nasilje tokom leta

Da se živci istanje kada skala na termometru skoči, potvrđuju i stručnjaci. Statistika pokazuje da su tokom letnjih meseci u porastu krivična dela nad ljudima, dok su zločini nad imovinom češći tokom zime. A praksa najveće klinike za psihijatrijske bolesti svedoči da je tokom vrelih dana veći broj onih koji se javljaju zbog psihotičnih poremećaja - najčešće agresije.

"Prvenstveno zato što dolazi do pregrevanja, centri za regulaciju, naročito kod nekih osoba koje su posebno ranjive, a to su stari, lica sa mentalnim smetnjama i deca malog uzrasta mogu biti osetljiva na ovaj uticaj spoljne temperature na termoregulacioni centar, a takođe i hronični pacijenti koji piju neku vrstu terapije mogu se uvesti u grupu koja jeste osetljiva na temperature", objašnjava doktor Ivana Stešević Karličić iz Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Nije samo temperatura okidač

Marko Braković, psihoterapeut i pisac kaže da je prva stvar to da je u digitalnoj eri sve vidljivije.

"Neko može da slika i da okači, ranije se sve to isto dešavalo, samo je bilo skrivenije. Drugi razlog je taj post-kovid sindrom. Nije on samo fizičko zdravstveni. Svi koji smo imali kovid znamo kako se organizam ponaša posle kovida. Imamo i taj mentalni, da su ljudi bili dugo pritisnuti, dugo vezani u kući, ekonomska kriza. Dugo su bili ljudi, koji su zajedno u nekim disfunkcionalnim vezama i brakovima dugo bili zajedno i sada kad se sve to otvori, dolazi kasnije na naplatu", navodi Braković.

Da nasilje nad ženama tokom pandemije beleži rast, potvrđuju podaci Ujedinjenih nacija. U provinciji Hubej, gde je koronavirus otkriven i koja je prva uvela restriktivne mere, broj slučajeva porodičnog nasilja se utrostručio.

