DR STEVANOVIĆ O 4. TALASU: Od nas zavisi koliko će biti jak, epidemija nije završena

Dokle god se globalno ne smiri situacija, kovid će biti pretnja, od svih nas zavisi koliko će nas na jesen žestoko pogoditi, a da li hoće, vrlo verovatno da, rekao je danas direktor Infektivne klinike dr Goran Stevanović.

Stevanović je istakao da se i dalje treba paziti virusa korona, jer epidemija nije završena, što pokazuju i brojevi, a da se vidi da su se građani opustili.

"Nije to situacija samo kod nas, već svuda u svetu. Ne može se kod ljudi predugo održati ta pažnja da je potrebna preventivna zaštita i kad se čini da su brojevi spustili - sledi opuštanje. To će pomoći virusu da se ponovo aktivira i vidimo ne samo kod nas već svuda u okruženju i svetu da brojevi ponovo rastu" upozorio je on.

Na pitanje treba li da se plašimo jeseni zbog novog talasa, dr Stevanović podseća da dolazi i sezona gripa i većeg broja respiratornih infekcija, pa građani treba da budu dodatno oprezni.

"Ja bih istakao da u i dalje najviše treba da se čuvamo od korone. Sa druge strane, jesenji i zimski period su vreme gripa. Zahvaljući odličnom odzivu za vakcinaciju protiv gripa prošle godine i merama koje štite od respiratornih infekcija, mi praktično grip prošle godine nismo imali, tako da moramo svi zajedno da mislimo o mnogim infekcijama", zaključio je direktor Infektivne klinike.

