RHMZ IZDAO UPOZORENJE, UPALJEN CRVENI METEO ALARM: Pred nama su 3 tropska dana, a u ovim gradovima će danas biti NAJVRELIJE

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, sa najvišom temperaturom do 38 stepeni Celzijusa.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak. Jutarnja temperatura od 18 do 24, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni.

foto: Printscreen RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u Srbiji od danas do četvrtka biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Samo u četvrtak na severu zemlje biće promenljivo oblačno sa temperaturom od 32 do 34 stepena, objavljeno je na sajtu RHMZ. U Beogradu će danas i sutra biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 36 do 38 stepeni.

foto: Printscreen RHMZ

Na teritoriji cele Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm, osim u Šumadiji, Pomoravlju, zapadnoj i jugoistočnoj Srbiji gde je na snazi crveni.

foto: Printscreen RHMZ

Indeks UV zračenja u celoj Srbiji je u kategoroji veoma opasna pojava i označena brojem deset, osim u Sjenici, Prizrenu i Zlatiboru gde je devet, na Paliću je osam.

foto: Printscreen RHMZ

Prema prognozi RHMZ, danas će najtoplije biti u Loznici, Kragujevcu, Kraljevu i Nišu sa 38 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u sredu veći deo dana biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni, uveče uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde pljuskovi i grmljavina.

Od četvrtka se očekuje promenljivo oblačno i svežije sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine. Moguće su i vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Od petka temperatura u granicama proseka od 25 do 29 stepeni.

