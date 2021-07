SRPKINJE NA SVOJU RUKU UZIMAJU PILULE ZA ODLAGANJE CIKLUSA, NE MISLE NA POSLEDICE: One mogu da izazovu ozbiljan šok za organizam

Mnogo je žena koje tokom leta posežu za tabletama za odlaganje menstruacije, nesvesne da to može da bude ozbiljan šok za organizam!

Žene to obično rade kada im se "oni dani" poklope sa datumom letovanja, a da se često pre toga ne konsultuju sa svojim ginekologom. Kada se to dogodi, može da dođe do hormonskog dizbalansa i šoka za organizam žene, objasnila je za Kurir Dr Mima Fazlagić, ginekolog.

- Veoma je važno za svaku ženu da se konsultuje sa svojim ginekologom ukoliko se odluči da svoj ciklus odloži. Nije svejedno ni u kom se to periodu radi, niti su svi pacijenti isti. Bitno je da ginekolog da šemu po kojoj će se tablete piti, i odabere pilule koje su najbolje za pacijentkinju. Ginekolog je taj koji zna na koliko dana žena ima ciklus, kako njen organizam funkcioniše, a farmaceut znanje o ciklusu pacijentkinje nema - ispričala je ona.

Naime, našem listu javila se čitateljka koja je nakon odlaganja ciklusa pilulama bez konsultacije sa lekarom, u roku od 15 dana dobila čak dva ciklusa. Doktorka Fazlagić objasnila je da to nije ništa strašno, ali da se ipak treba voditi računa kada se uzimaju takve pilule.

- Pilule za odlaganje ciklusa ne mogu napraviti veći problem, one su inače bezbedne. Hormone se, i kada su ovakvi slučajevi u pitanju, obično već sledećeg meseca vrate u normalu.

- Činjenica je da se ovakvim postupanje napravi hormonska neravnoteža, ali je bitno da trajne posledice od toga - ne ostaju. Svakako, savet je da se takve hormonske terapije nikada ne piju na svoju ruku i bez konsultacije sa lekarom jer ta žena ne samo što je doživela hormonski udar, već je doživela i veliki strah - zaključila je doktorka Fazlagić.

Važno je napomenuti da farmaceuti uvek prilikom prodaje ovih sredstava pitaju za to da li se pacijentkinja prethodno savetovala sa svojim ginekologom o upotrebi istih, a neki čak i odbijaju da ih prodaju. Razlog tome je što, kako objašnjava naša sagovornica, to što smo mi Srbi zaboravili da nijedan lek ne treba uzimati "na svoju ruku".

- Lekove, ma koje grupe oni bili, bilo da je to "Primolut-Nor" ili neki antibiotik, nikada se ne smeju kupovati na svoju ruku. Uvek je neophodna konsultacija sa lekarom.

Pilulama sve češće posežu i maloletnice! Tabletama za odlaganje ciklusa sve češće posežu i mnogo mlade devojke, pa i devojčice, istakla je kao važan problem doktorka Mima Fazlagić. - Sve je više mladih devojaka, posebno onih u pubertetu, koje posežu za ovih hormonskim tabletama. To su devojčice koje imaju 14,15 godina, kupuju tablete na svoju ruku, i bez konsultacije sa lekarom, nesvesne kakav hormonski dizbalans može da im se dogodi.

Kako deluju ove pilule?

Zablete za odlaganje menstrualnog ciklusa sadrže sintetski oblik ženskog hormona progesterona. Višak ovog hormona u organizmu dovodi do odlaganja ovulacije i samim tim do odlaganja pojave ciklusa.

Tabelete se uzimaju najmanje tri dana pre očekivane mentruacije, dva puta na dan, i koriste se onoliko dana koliko želite da odložite menstruaciju, ali ne duže od 14 dana. Menstruacija će doći u roku od nekoliko dana nakon prestanka uzimanja tablete.

Najčešće kontraindikacije: - Obilnija mentruacija nakon korišćenja pilula - Glavobolja - Napetost u grudima - Kada odlažete nekoliko mentruacija zaredom, mogu se pojaviti i tragovi krvi koji podsećaju na redovnu mentruaciju - Poseban oprez kod žena sa starijih žena od 35 godina, pušača, kao i kod osoba sa hipertenzijom i trombozom

