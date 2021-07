PREVARENI! ALEKSANDAR IZ TRSTENIKA OTIMAO NOVAC POLJOPRIVREDNICIMA: Uzimao im pare za donaciju plastenika i traktora, pa pobegao!

Stotinak poljoprivrednika iz opštine Trstenik tvrdi da ih je žestoko prevario jedan čovek i da je jednostavno nestao s njihovim parama!

Oni su, naime, sa udruženjem građana Centar za razvoj regiona iz Kraljeva potpisali ugovore i dali novac zastupniku udruženja Aleksandru Mihajloviću za troškove donacije norveške kancelarije za ugrožena područja u Srbiji u periodu od 2019. godine. Pare su mu, kako navode, uplaćivali na žiro račun ili mu davali na ruke, i to po 8.000 dinara za plastenik, dok su za traktore i ostale poljoprivredne mašine davali i do 5.000 evra, zavisno od učešća.

Međutim, on je, kako tvrde poljoprivrednici, pokupio novac i nestao - poslednja dva meseca nisu ga ni videli ni čuli, a njegov broj telefona je nedostupan. Oštećeno je, navode, više od 100 domaćinstava iz Trstenika, a više od 500 sa poljoprivrednicima iz Brusa, Aleksandrovca, Kraljeva, Mrčajevaca...

Crno na belo...Overen ugovor o donaciji foto: Privatna arhiva

- Posle potpisivanja ugovora sa udruženjem morali smo da uplatimo novac na račun zastupnika Mihajlovića, i to 8.000 dinara po plasteniku, a ko je želeo traktore i druge mašine, platio je učešće od 10 odsto od cene kako bi mu navodno donacija što pre stigla, a to je bilo i do 5.000 evra - rekao je za Kurir Slobodan Spasojević (60), jedan od oštećenih iz okoline Trstenika.

Dodaje da su ljudi posle nekog vremena počeli da se bune, zvali Mihajlovića na telefon, odlazili kod njega, međutim, on je sve ubeđivao da će oprema stići za nedelju dana.

- Prošle su dve godine od potpisivanja ugovora, a poslednja dva meseca njega nema. Ne javlja se na telefon, nedostupan je. Iz udruženja kažu da oni nemaju nikakve veze s tim. Pobegao je, a mi smo ostali i bez para i bez plastenika. Uvalili smo se u dugove i kredite i hvatamo se za slamku. Neki su već podneli krivične prijave protiv njega, a mi ostali planiramo da to uradimo ovih dana - kaže Spasojević.

Dragan Stojanović (67) kaže da je Mihajloviću uplatio na račun 24.000 dinara za tri plastenika, ali da je njegov drug platio oko 5.000 evra kao učešće za traktor.

Dragan Stojanović foto: Privatna arhiva

- Trebalo je da dobijem tri plastenika, ali nisam dobio ni cevi za konstrukciju. Od svakog je uzeo najmanje 200 evra, zavisi kome je šta trebalo od mašina i koliko plastenika. To je bilo pre početka proleća ove godine, došlo je proleće, a mi ostali prevareni bez para i donacije - rekao je Stojanović za Kurir.

I Apostol Apostolović (67) iz sela Bogdanje je, kako kaže, posle potpisivanja ugovora i predračuna uplatio 32.000 dinara Mihajloviću na račun za četiri plastenika:

Apostol Apostolović foto: Privatna Arhiva

- Od mene je uzeo 300 evra, ko zna koliko novca tu ima kada se sakupe sva domaćinstva iz naše opštine, ali i iz drugih. Verovatno nas ima preko 500. Poslednji put smo ga videli pre dva meseca. Postavljen je jedan jedini plastenik, i to samo konstrukcija, ostali nisu dobili ništa. Savetovaćemo se s nadležnima da li da podnesemo jednu grupnu krivičnu prijavu protiv njega zbog prevare ili da to uradi svako od nas pojedinačno. Kurir je pokušao da stupi u kontakt sa Mihajlovićem, ali je kontakt telefon, za koji meštani tvrde da je njegov i da su se preko tog broja čuli s njim, bio nedostupan.

Tužilaštvo u Trsteniku U toku postupak U Osnovnom javnom tužilaštvu (OJT) u Trsteniku potvrdili su za Kurir da je u toku postupak protiv Mihajlovića. - Pred OJT u Trsteniku u toku je postupak dokaznih radnji protiv osumnjičenog A. M. iz Grabovca, opština Trstenik, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo prevara iz člana 208, stav 1 u vezi sa članom 61 Krivičnog zakonika, u kom postupku je ukupno devet oštećenih osoba, svi sa teritorije opštine Trstenik, koji su podnosioci krivičnih prijava - istakli su iz tužilaštva.

Izdali predračune Novac nisu dobili Iz firme "Agromehatronika hidro" potvrdili su za Kurir da su im iz udruženja Centar za razvoj regiona zatražili predračune za određene njihove klijente povodom kupovine plastenika. - Nama niko nije uplatio nikakav novac nakon izdavanja predračuna, a valute plaćanja po predračunima su odavno istekle, pa su samim tim i predračuni postali nevažeći. Nismo upoznati s tim šta su i kome poljoprivrednici uplaćivali. Naša firma je samo izdala tražene predračune, a za dalja dešavanja nije odgovorna - navode iz ove firme.

Kurir.rs / Aleksandra Kocić