RODNA RAVNOPRAVNOST: Gradonačelnice su veoma sposobne - to ćemo i dokazati

Gradonačelnice i predsednice opština u Srbiji potpisale su prošlog marta Povelju ženske solidarnosti. Njome se se obavezale da će, bez obzira na svoju partijsku pripadnost, sarađivati u cilju dostizanja pune rodne ravnopravnosti u Srbiji 21. veka. Istina, ovo nije prva inicijativa tog tipa, ali je značajna jer je jedna od retkih koje će imati praktičnu primenu - osnivanje Mreže gradonačelnica i predsednica opština u Srbiji.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović ističe da je „njena namera bila da pomognemo gradonačelnice i predsednice opština, da se povežu i pomognu jedna drugoj“.

Što se tiče očekivanja, ona navodi da bi od povezivanja liderke na lokalu trebalo da imaju koristi.

- One su od muških kolega koji su bili na čelu tih gradova i opština, gde život nije lak, nasledile mnoge probleme i u startu su u lošijem položaju, jer ako nešto konkretno ne urade, svi će reći to je zato što je opštinu/grad vodila žena, a to nije istina. Ovo vidim kao mehanizam da se izbore sa predrasudama.

Da li je saradnja među 22 žene gradonačelnice i predsednice opština već počela da daje prve rezultate?

- Jeste. Prve radionice su već održane, one se redovno viđaju i razmenjuju iskustva. Poslednji put kada su se videle razgovarale su o nadzoru nad radom lokalnih preduzeća, upravljanju lokalnim finansijama, upravljanju u javnom sektoru, digitalizaciji i slično.

foto: Marina Lopičić

Da li je, pored umrežavanja, i stručno usavršavanje cilj ovog projekta?

- Na otvaranju konferencije u okviru ovog projekta u našem trening centru - Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, poručila sam da je jedan od osnovnih ciljeva ove vlade - modernizacija javne uprave kako bi ona bila na usluzi i građanima i privredi i celom društvu. Nismo odustali od osavremenjivanja javne uprave, čiji je deo i lokalna samouprava, koja je najbliža građanima i prvo mesto gde građani dođu i kome se obrate kako bi rešavali svoje probleme ili ostvarivali svoja prava.

Da bi Srbija bila istinski progresivna zemlja, nužno je da postoji rodna senzitivnost. Kada će Srbija postati društvo jednakih mogućnosti?

- Urađeno je mnogo, ali uvek može bolje. Zalažem se i za veći broj žena na čelu političkih partija, jer od više od 110 političkih stranaka u Srbiji, samo devet vode žene. To mnogo govori o nama kao društvu, društvu punog predrasuda prema ženama i nepoverenja u njihove sposobnosti. Postaćemo društvo zrelo za jednake šanse među polovima, onda kada se same žene za to izbore.

Koliko u tome pomaže činjenica da smo jedna od retkih zemalja koja je uvela rodno odgovorno budžetiranje i da smo prva zemlja koja je uvela indeks rodne ravnopravnosti?

- To što ste u nečemu prvi ne znači da ste i najbolji. I dalje moramo raditi na unapređenju tog procesa, posebno na lokalnom nivou, što će, iskreno se nadam, olakšati rad i našim ženama koje vode danas 22 jedinice lokalne samouprave u Srbiji.

Kurir.rs