VATRENE STIHIJE SE RASPLAMSAVAJU PO OMILJENIM LETOVALIŠTIMA SRBA: Požar bukti na Rodosu, ali 2.000 naših turista nije ugroženo!

Nakon velikih požara koji su pre nekoliko dana buknuli u Turskoj, na meti vatrene stihije našli su se sada i Peloponez i grčko ostrvo Rodos, omiljeno kod naših turista! Međutim, iako na Rodosu trenutno letuje između 1.500 i 2.000 Srba, Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta), ističe za Kurir da oni nisu ugroženi i da se ne razmišlja evakuaciji!

Više od 3.000 hektara borovih šuma i maslinjaka izgorelo je na poluostrvu Peloponez, nedaleko od Patrasa, procene su Atinske nacionalne opservatorije, koja se oslanja na snimke evropskog satelita "Sentinel 2". Meteorolozi upozoravaju da bi požari koji od subote gore na Peloponezu mogli još da se razbukte pošto temperatura dosežu i 45 stepeni.

Na Rodosu je situacija povoljnija. Požari koji su izbili u nedelju jenjavaju zahvaljujući akciji vatrogasaca, uz podršku helikoptera i aviona. I Aleksandar Seničić kaže za Kurir da je situacija na Rodosu stabilna i da niko nije ugrožen.

- Poslednja informacija je da je požar potpuno lokalizovan i da se očekuje da u toku dana bude ugašen, jer više nema jakog vetra koji je prethodno pravio probleme. Naši turisti nisu ni na koji način ugroženi. Od mesta požara najbliži hotel se nalazi na 17 kilometara, a najveća turistička regija je udaljena preko 30 kilometara. Nije bilo nikakve evakuacije, niti se o tome razmišlja, jer nema potrebe za tim - kaže Seničić i dodaje da je bilo turista koji su se žalili na dim, a nekoliko njih čak je tražilo da se vrati u Srbiju:

- Oni, naravno, mogu da se vrate o svom trošku. Agencija nema ništa s tim, jer su u pitanju nepredviđene okolnosti i njihov boravak tamo ničim nije ugrožen. Agencije ne rade ni evakuaciju. U slučaju neke eskalacije, koja ni najmanje nije izvesna, evakuisale bi ih lokalne službe konkretne države.

U zastrašujućim vatrenim stihijama koje su prethodno pogodile Tursku stradalo je najmanje osam osoba, ali su i ovi požari daleko od turističkih regija:

- Požari u Turskoj su uglavnom lokalizovani. Pojavili su se neki novi mali požari, ali je i to daleko od turističke regije. Najbliži turistima je bio požar u Bodrumu, gde su delimično evakuisana dva objekta, ali je to rešeno za jedan dan, ljudi su vraćeni u te hotele, i tu više nema problema.

Kako je Kurir pisao, među turistima koji su u četvrtak evakuisani iz jednog od hotela u Turskoj bila je i pevačica Jelena Karleuša s ćerkama.

Temperature do 35 stepeni

U Srbiji pretežno sunčano, u četvrtak moguća grmljavina

U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano, a na jugu i jugozapadu popodne je moguća kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 21, a najviša dnevna od 29 na severu do 35 stepeni Celzijusa na jugoistoku zemlje. U Beogradu će biti pretežno sunčano sa slabim vetrom. Jutarnja temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 30 stepeni Celzijusa. U Srbiji će u sredu biti pretežno sunčano i toplo, na jugu i istoku i veoma toplo. U četvrtak i petak predviđa se promenljivo oblačno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ovakva smena toplijih i svežijih dana može doprineti do povećanja tegoba kod hroničnih bolesnika. Od meteoropatskih reakcija moguće su nesanica, nervoza i uznemirenost u blagoj formi.