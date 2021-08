ADVOKAT OŠTEĆENIH U SLUČAJU MIROSLAVA ALEKSIĆA: Prvo ročište očekuje se u septembru, dužina procesa zavisi od svedoka

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je u celosti prvostepenu odluku Višeg suda u Beogradu kojim je potvrđena optužnica protiv saomozvanog profesora glume Miroslava Mike Aleksića.

Optužnica je sada provosnažna, a nakon što bude Višem sudu u Beogradu dostavljena odluka, biće zakazano i pripremno ročište.

Ovim povodom za Kurir televiziju govorio je advokat oštećenih devojaka Denis Bećirić.

foto: Kurir televizija

- Veće apelacionog suda je potvrdilo optužnicu u potpunosti, što znači da je preinačilo prvostepeno rešenje Višeg suda, gde neke tačke nisu bile uključene. Nemam pouzdanu informaciju da li je branilac Miroslava Aleksića podneo žalbu, ali verujem da je to urađeno. Nema šta da izgubi - kaže advokat Denis.

On je dodao i da veruje da će pripremno ročište biti zakazano već u septembru.

- Po zakonu sada sledi zakazivanje pripremnog ročišta, koje će se zakazati u roku od 30 dana, kako zakon nalaže. Očekujem da, čim bude formirano veće, odnosno čim sudija dobije predmed, očekujem da će se zakazati vrlo brzo, već početkom septembra - kaže Denis.

- To je vrlo izvesno, verujem da će već početkom septembra biti zakazano prvo pripremno ročište.

foto: Kurir televizija

O trajanju samog procesa za sada nema mnogo informacija, osim da će ono zavisiti od samih svedoka.

- To zavisi od predloga dokaza od odbrane i tužilaštva. Ne verujem da će biti mnogo novih svedoka, a od toga zavisi dužina trajanja postupaka. Mika se do sada branio samo rečima da nije izvršio krivično delo i da ne želi da i verujem da će do daljnjeg nastaviti to da radi - kaže advokat Bećirić.

