GUŽVE NA GRANIČNIM PRELAZIMA! Na granicama se čeka i po 5 sati, evo gde su najduža zadržavanja!

Na našoj strani granice se čeka oko dva sata, ali na to treba dodati i čekanje na mađarskoj strani koje može da zavisno od gužve traje sat - dva", kažu u Auto moto savezu Srbije (AMSS).

Kako kažu, gužve na graničnim prelazima su od 120 minuta na Horgošu pa do pola sata na Kelebiji. Međutim, prolazak srpske granice nije i kraj muka za putnike, koji moraju da prođu i granice sa Hrvatskom, Rumunijom, Severnom Makedonijom...

Društvene mreže su pune postova naših ljudi koji se žale na nesnosne gužve na putevima širom Evrope - gužve su na putevima od Beča do Soluna. Razlog ovakvih gužvi je nova smena turista, koji idu na more, odnosno kreću nazad kući i to stvara veliko opeterećenje na granica. Da sve bude gore, vikend je tek počeo a špic se očekuje u nedelju.

Nesnosna gužve na Horgošu

Prema informacijama AMSS najgore je i dalje na graničnom prelazu "Horgoš" između Srbije i Mađarske.

- Na izlazu iz zemlje se čeka 120 minuta - rekli su nam iz AMSS.

Na pitanje, koliko se čeka sa mađarske strane iz AMSS nisu mogli da nam precizno kažu.

- Sve zavisi od toga kolika je gužva, ali računajte da je u najboljem slučaju sat - dva.

Rekli su nam da je veliki priliv turista i iz Mađarske u Srbiju, koji idu u Grčku na more, a Srbiju koriste kao tranzitnu zemlju. Neki čitaoci su nam javili da su sa mađarske strane obe trake pune celom stranom tako da su gužve nesnosne.

Na društvenim mrežama takođe se dele objave koje svedoče da su u najboljem slučaju potrebni sati da bi se prešle obe granice. Ipak, po rečima naših državljana koji su krenuli na put preko Mađarske, na drugim graničnim prelazima između Srbije i Mađarske, kao što je Bački Breg nema gužve.

Ako idete preko Mađarske, možda bi bilo najbolje da ne idete preko Horgoša već da iskoristite neki od manjih graničnih prelaza.

Na ulaz u Hrvatsku se čeka sat i po

Prema AMSS nešto bolja situacija je na prelazu "Batrovci", gde se na ulazu u Srbiju čeka 90 minuta, a na izlazu sat vremena.Kao i u slučaju Horgoša, pojačan je priliv vozila iz pravca Hrvatske u Srbiju i iz tog razloga se stvaraju gužve.Na graničnom prelazu Šid se na ulazu čeka 40 minuta, ali iz AMSS upozoravaju da je iz pravca Srbije pojačan intezitet saobraćaja.

U Severnu Makedoniju za sat vremena

Na graničnom prelazu Preševo se čeka oko sat vremena i na izlazu i na ulazu.

Ipak, kako dolazi do smene turista, odnosno kako mnogi stanovnici EU idu nazad, a mnogi tek kreću na more. Može se očekivati da će gužva na ovom graničnom prelazu biti i veća.

U Bugarsku za 30 do 40 minuta

Na graničnom prelazu Gradina i na ulazu i na izlazu iz zemlje se čeka od 30 do 40 minuta, što zavisi od trenutnog broja vozila na graničnim prelazima.

Broj vozila koji idu prema Bugarskoj je manji tako da se očekuju i manje guže. Ipak, pošto nam tek sledi nedelja, koji je najfrekventniji dan, očekujte da gužve na ovom pravcu budu i veće.

Krkljanac u Evropi

Prolazak granice između Srbije i okolnih zemalja nažalost, ne znači da su vaši problemi sa gužvama gotovi.Nađi građani koji putuju kroz EU se žale kako su gužve svuda - od Austrije, Slovenije, Rumunije...Gde god da krenete, možete računati na gužve.

Svetla tačka predstavlja ulaz iz Severne Makedonije u Grčku. Na granicama između ove dve zemlje zadržavanja su samo po pet minuta. Prema informacijama koje naši građani dele na fejsbuk grupi "Live from Greece" na ulazu u Grčku se čeka deset minuta.

Ipak, pitanje je koliko će se ovakvo stanje zadržati, s obzirom na ogromna broj vozila koja idu prema Grčkoj i u suprotnom smeru.

