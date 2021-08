DOKTORKA DANICA TIODOROVIĆ UPOZORAVA NA MELANOM: Pregorevanje na suncu u detinjstvu DONOSI RAK KOŽE u odraslom dobu!

Deca i mladi, a nažalost ni mnogi roditelj, nisu svesni da boravkom na jakom suncu mogu da potpišu i smrtnu presudu jer pregorevanje u detinjstvu duplira šane za kasniji rak kože.

I upravo zato dermatovenerolog prof. dr Danica Tiodorović, s kolegama iz Euromelanoma Srbija, obilazi ovog leta mlade sportistkinje i sportiste koji su često na suncu, kako bi savladali životnu lekciju koja glavu čuva - pregorevanje i solarijum nikako! S 40 vaterpolistkinja iz tri naše nacionalne selekcije (do 17 godina, do 20 i seniorke) pričali su prof. Tiodorović, prof. dr Dušan Škiljević, doc. dr Jelena Stojković Filipović i doc. dr Tatjana Radević, ali ih i pregledali, na bazenu na Košutnjaku. Buduće šampionke, koje se spremaju za predstojeća evropska i svetska takmičenja, moraju da nauče da će medalje nizati samo ako budu zdrave, a to znači i njihova koža, koja je često na jakom suncu.

ABCDE PRAVILO DA PREPOZNATE MELANOM PREKO MLADEŽA - asimtrija lezije - iregularne ivice - više boja - dijametar veći od 6 mm - evolucija tokom vremena * ne može se primeniti za rano detinjstvo

- Čak 50 do 80 odsto ukupne količine UV oštećenja akumulira se u detinjstvu i adolescenciji. Nedavno sprovedena studija pokazala je da osoba koja je imala bar jednom opekotine od sunca tokom detinstva ima dvostruko veći rizik za razvoj karcinoma kože u odraslom dobu. Rizik za razvoj melanoma raste s godinama i sedam odsto je u uzrastu od 15 do 19 godina, dok je drugi najčešći rak u uzrastu od 15 do 29 godina - ističe za Kurir dr Danica Tiodorović i dodaje da i solarijumi često dovode do raka kože.

foto: Profimedia TOTALNO ZABRANITI SOLARIJUME Čak 76 odsto melanoma u uzrastu od 18. do 29. godine, ističe Danica Tiodorović, posledica je izlaganja UV zračenju u solarijumu. - Deca ne razmišljaju o tome koliko je opasan bronzani ten i odlazak u solarijum koji je, inače, zabranjen za maloletnike. A Udruženje dermatovenerologa Srbije nastaviće inicijativu za totalnu zabranu solarijuma - naglašava prof. Tiodorović

- Svuda u svetu, a nažalost i kod nas, povećava se broj melanoma u ranijem dobu, od 18. do 29. godine. A uzrok je povećano pregorevanje u detinjstvu - kaže dr Tiodorović, nacionalna koordinatorka Euromelanoma u Srbiji. S pregovevanjem na sucu povezani su i mladeži, čiji veći broj više povećava rizik za razvoj melanoma.

- Prisustvo više od 10 mladeža dijametra većeg od 5 mm povećava rizik za razvoj melanoma čak 9,9 puta. Povremeno i intezivno izlaganje suncu veći je rizik za nastanak mladeža od konstantne izloženosti. Dečaci imaju veći broj mladeža na trupu, a devojčice na koži donjih ekstremitetima. Zato su i melanomi kod muškaraca najčešće na trupu, a kod žena na nogama - objašnjava dr Tiodorović.

Više mladeža, dodaje, imaju deca koja se ne štite adekvatno na suncu. Multivarijantna analiza je dokazala da su deca koja su koristila fotoprotektivne kreme faktora većeg od 30 (SPF>30) imala manje mladeža od one koja su koristila SPF

Upravo zato važna je edukacija i dece i roditelja, naročito one mlađe, radi sticanja zdravih navika.

- Preventivne kampanje ka deci najviše treba usmeriti ka onima u ranom adolescentnom uzrastu (10-14 godina) jer se najčešće tada javlja prvi poriv za tamnim tenom, polako gasi uloga roditelja u zaštiti od sunca, a broj epizoda opekotina od sunca počinje da raste - objašnjava prof. Tiodorović.

Posebnu pažnju, dodaje, treba posvetiti edukaciji dece koje se profesionalno ili rekreativno bave sportom, ali i njihovih trenera. A upravo to Danica Tiodorovć i stručnjaci iz Euromelanoma ovog leta rade s najmlađim vaterpolistima i odbojkašima jer i Vaterpolo savez Srbije i Vanja Grbić, koji drži odbojkaški kamp, znaju koliko je to važno.

- Treninge, kao i takmičenja na otvorenom, treba organizovati kada je sunčevo zračenje manje štetno, u ranijim prepodnevnim ili kasnijim poslepodnevnim časovima. Pored edukacije dece potrebno je i steći navike samopregeda i preventivnih pregleda koje treba nastaviti kasnije u adultnom dobu - ističe doktorka Tiodorvoć, koja će i 28. avgusta biti na Košutnjaku s mladim vaterpolistima.

KAD I KAKO NA KUPANJE NA MORU ILI RECI - ići rano ujutru ili kasno preslepodne - najbolje biti u prirodnom hladu - obavezno koristiti kremu sa visokim zaštitnim faktorom - adekvatna fizička zaštita - dugi rukavi, nogavice, šešir, zaštita za oči

KREMA NI SLUČAJNO BEBAMA - Kod dece mlađe od šest meseci, s obzorom da kožna barijera nije u potpunosti formirana, ne preporučuje se upotreba fotoprotektivnih krema zbog moguće apsorpcije UV filtera i nanočestica. Koristi se samo fizička zaštita - šešira, odeća i boravak u hladu.

