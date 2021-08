UDAVIĆEMO SE U OTPADU! Beograd za 365 dana proizvede smeće visine Beograđanke i površine fudbalskog stadiona

Požari, zagađenje vazduha, kontaminirana zemlja i voda, enormno visoke temperature, ubrzano topljenje glečera, sve su to posledice klimatskih promena i globalnog zagrevanja.

Kolika je naša uloga u tome i kako možemo da usporimo te procese razgovarali smo sa Dušanom Vasiljevićem, međunarodnim ekspertom za strateško planiranje u oblasti zaštite životne sredine.

Na konstataciju da podaci agencije za zaštitu životne sredine Ministarstva zaštite životne sredine pokazuju da se u Srbiji godišnje generiše više od 11 miliona tona otpada, te koliku ulogu u svemu ima reciklaža, Vasiljević ocenjuje da je kod nas stepen reciklaže jako nizak.

"Ukupan stepen reciklaže se kreće od tri do pet odsto od svog otpada koji mi proizvedemo, što je jako malo. Plus na tu brojku koju ste pomenuli treba dodati 50 do 60 miliona tona industrijskog otpada, od čega je najveća količina od rudnika, ali 11 miliona tona u sebi sadrži 2 miliona tona komunalnog otpada, ono što ase između ostalog nalazi u Vinči, ali i čitav niz industrijskog otpada u koji spada i opasni otpad, što se nažalost u Srbiji ostavlja", objasnio je naš sagovornik.

On dodaje da u Srbiji postoji 11 ili 12 sanitarnih deponija, na kojima se može bezbedno odložiti otpad.

"Ni to nije dovoljno, jer ako hoćemo da idemo u korak sa vremenom, bilo bi važno da taj otpad, pre nego što ga bacimo, iskoristimo ono što je upotrebljivo, plastiku, metal, papir, drveni i građevinski otpad. Mi to ne radimo i sami sebi pravimo problem, jer gomilamo otpad", primećuje Vasiljević.

Ovaj ekspert za strateško planiranje u oblasti zaštite životne sredine skreće pažnju da u Vinču dnevno stiže 1.500 tona otpada.

"Za godinu dana iz Beograda se istovari jedna planina visine Beograđanke i površine fudbalskog stadiona. Pravljenjem deponija se ne rešava problem, već tako što se smanjuje količina otpada koja se deponuje i tu je posao države veoma odgovoran jer donosi pravila kako će se upraviti otpadom za sve učesnike u tom poslu, od pojedinca do privrede", zaključio je on i naglasio da ministarstva treba da kanališu proces, da podstiče i kažnjava.

