U SRBIJI GRAĐANI ZA BUSTER DOZU NAJVIŠE BIRALI SINOFARM: Mnogi odlučili da pomešaju cepiva, evo šta kaže jedna Beograđanka

U Srbiji je počela vakcinacija trećom dozom kako bi se pojačao imunitet, a, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", takozvanu buster dozu primilo više od 100.000 građana.

Za treću dozu kineskom Sinofarm vakcinom opredelilo se 63.827 osoba, za Fajzer 35.393, za Sputnjik V 1.331, a za AstraZeneku svega 26 građana.

Poruke koje su dolazile do građana za koju buster dozu vakcine treba da se odluče bile su različite - od toga da bi bilo dobro da izaberu m-RNK vakcinu, do toga da je svejedno, ali da ipak pitaju svog izabranog lekara, piše Euronews.

Pojedini članovi Kriznog štaba poput Darije Kisić Tepavčević i Branislava Tiodorovića birali su istu vakcinu kao i prvi put. Međutim, mnogi stanovnici opštine Stari grad, koja je po zvaničnom broju vakcinisanih dostigla kolektivni imunitet i prešla više od 70 odsto vakcinisanih, odlučili su da kombinuju.

foto: Aleksandra Čolić

Mnogi građani odlučili da mešaju vakcine

Danka Filipović, profesorka engleskog u penziji, godinama je predavala na Biološkom fakultetu. Ona je u prioritetnoj grupi za treću dozu i kaže da nema hronične bolesti ni u svojoj 83. godini. Kaže, bez dileme je došla u dom zdravlja da primi treću dozu. Koju nije se konsultovala sa izabranim lekarom, ali njen izbor nije isti kao u prvom krugu.

- Prve dve su bile kineske, sad svi pričaju da je Fajzerova mnogo bolja zato što duže traje i onda sam se zbog toga odlučila. Mislim da je to korisno, pa kad već imam šanse da je primim, zašto je ne bih primila - kaže Danka Filipović.

U domu zdravlja Stari grad na punktu za vakcinaciju strpljivo se čeka, konsenzusa nema oko odluke koju vakcinu primiti, da treća bude i sreća.

Milan Vojinović kaže da će videti sa lekarima koju vakcinu da primi kao buster dozu. Navodi da su prve dve doze bile Sinofarm i da nije bilo problema.

Silvija Novković odlučila se da treća doza ipak bude Fajzer.

- Pošto su deo moje porodice zdravstveni radnici, oni su mi preporučili da je možda bolje da primim Fajzer - kaže Novković.

Dragan Dedeić odlučio se da treća doza bude kineskog proizvođača Sinofarm, kao i prve dve.

Stari grad prednjači po vakcinaciji

Od početka vakcinacije u beogradskoj opštini Stari grad prednjače po broju vakcinisanih. Taj trend je nastavljen. Prvih dana dolazilo je dnevno oko 200 ljudi, ali je brzo prešao i više od 300 vakcinisanih trećom dozom u jednom danu.

Dr Branka Lazić, koordinatorka za vakcinaciju Doma zdravlja "Stari grad", kaže da je odličan odziv za treću dozu.

- To su uglavnom građani koji su vakcinisani u januaru i februaru i oni dobijaju sms poruke od eUprave. Mi apelujemo da se toga i pridržavaju da budemo sigurni da je prošlo onih 180 dana - navela je Lazić.

Buster doza pojačava imunitet

Direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova "Inovia" Bojan Trkulja kaže da se iz iskustva sa drugim vakcinama moglo videti da buster doze povećavaju imunitet, te da nema dileme da će tako biti i sa vakcinom protiv virusa korona i da je za naše građane privilegija što mogu da se vakcinišu trećom dozom.

Govoreći o isteku roka vakcina, on je rekao da je to problem mnogih zemalja koje su nabavile vakcine za celu populaciju. Kako kaže, problem predstavlja i to što su vakcine visokotehnološki specifični lekovi i kao takve zahtevaju posebne uslove čuvanja, transporta i rok trajanja im je kraći nego kod tabletiranih lekova.

- Kada su u pitanju vakcine protiv kovida, rok upotrebe varira od šest meseci do dve godine. Najduži rok trajanja imaju kineska vakcina i Džonson i Džonson. Sve ostale imaju rok trajanja od šest meseci. Međutim, svi oni koji prime vakcinu u našem zdravstvenom sistemu ne treba da imaju dilemu da li je vakcini istekao rok ili ne. Ne može da se desi da neko dobije vakcinu kojoj je istekao rok ukoliko se vakciniše na za to predviđenim mestima - naglasio je on.

Govoreći o nedoumicama oko vakcinacije dece starije od 12 godina on je rekao da je "potpuno sigurno i bezbedno vakcinisati decu stariju od 12 godina. Međutim, fokus treba i dalje da bude na odrasloj populaciji, jer vakcine štite od težih oblika bolesti, sprečava smrtnost, da blagi oblik bolesti pređe u teži oblik", naveo je on.

(Kurir.rs/Blic/Euronews Srbija)