OD SUTRA POČINJE JESEN! Todorović: Nagle vremenske promene nas tek očekuju u oktobru i novembru

Od sutra počinje jesen, iako ne kalendarski, ono svakako službeno u meteorološkom i klimatološkom smislu, ocenjuje meteorolog RHMZS Nedeljko Todorović.

"U oktobru i novembru imaćemo nagle, brze promene vremena. Srednja maksimalna temperatura u septembru biće od 25 do 22 stepen na kraju meseca. Imaćemo od 21 do 16, a u novembru od 15 do 8 stepeni. Počinju košave u beogradskom području, počinju prvi mrazevi, naoblačenja, kiša...", navodi on.

Krajem avgusta, početkom septembra, oko Preobraženja kako kaže naš narod, se dešava sezonska promena vremena, kaže on.

"Tako je bilo i sada, školski primer. Sutra, prekosutra izlazimo iz tog hladnijeg perioda, od subote i u narednim danima će biti toplijih dana, od 26, 28, 29 stepeni. Imaćemo i kratkotrajna osveženja od dva, tri dana, ne toliko hladno kao prethodnih dana, ali ulazimo u generalno umereno toplo vreme, što bih ja nazvao pozno leto. Završili smo sa pravim, letnjim temperaturama", naveo je meteorolog.

On je istakao da klimatske promene nisu u toku.

"To je samo jedno viđanje, nema klimatskih promena uzrokovanih čovekovim delovanjem na globalnom nivou, samo na mikroplanu, da ugljen dioksid utiče na promenu klime, klima se menja, ali na skalama od hiljadu godinu, ovo su samo male fluktoacije, suše, temperature su postojale uvek, nema suštinskih promena", objasnio je Todorović.

(Kurir.rs)

