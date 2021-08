POZNO LETO SE NASTAVLJA! Ciklon u Srbiju donosi temperature iznad 30 stepeni! DETALJNA PROGNOZA ZA SEPTEMBAR

Poslednji avgustovski vikend u Srbiji su obeležile velike razlike u temperaturi, a naročito izneđu dana i noći. Meteorolozi za naredne dane najavljuju pretežno suv period sa postepenim rastom temperature. Što se narednog perioda tiče, možemo očekivati sunčane dane i to sa temperaturomsa +25 do +30 stepeni Celzijusovih.

Početak nove sedmice i novog meseca donosi hladna jutra. U planinskim kotlinama jugozapadne Srbije biće vrlo hladno vreme uz minimum +3 stepena, dok će tokom dana biti promenjivo oblačno i uglavnom suvo uz dnevne temperature od 17 do 23 stepeni Celzijusovih. To potvrđuje i meteorolog Marko Čubrilo.

"Naoblačenje uz slabu kišu ponegde možemo očekivati u sredu, a zatim barem do oko 9. septembra suvo i stabilno i polako sve toplije vreme. U utorak, u odnosu na ponedeljak, neće biti veće promene, ali će krajem dana na severozapadu biti nešto više oblaka kao najava premeštanja novog, slabog, hladnog fronta u sredu, kada će uz prolazno naoblačenje i jačanje severozapadnog vetra ponegde biti slabe, prolazne, kiše ili retkog pljuska i to uglavnom nad severnim i istočnim predelima. U utorak dnevni maksimum od 18 do 25 stepeni Celzijusa, na jugu oko +30, u sredu dnevni maksimum ponovo u manjem padu i trebao bi se kretati od 14 do 21 stepen", ističe poznati srpski meteorolog.ž

Dotok toplog vazduha

Od četvrtka 2. septembra, pa do kraja nedelje jutra će biti vrlo sveža, ponegde uz pojavu magle. Tokom dana će, kako najavljuje Čubrilo, uglavnom biti pretežno sunčano i polako toplije ali sve do oko 07. septembra maksimumi na kopnu neće prelaziti 26 stepeni Celzijusa i uglavnom će se kretati od 20 do 25 stepeni.

Formiranjem ciklona nad Đenevskim zalivom, oko 8. septembra, uslediće dotok još toplijeg vazduha i maksimumi na kopnu će se ponegde kretali oko 30, a na jugu i do 32 stepena Celzijusa.

"Vetar bi se okrenuo na južni i jugoistočni, dok bi na Jadranu duvao jugo. Za sada deluje da taj ciklon neće u većoj meri širiti uticaj ka kopnenom delu regiona, dok modeli posle 13. septembra. povećavaju amplitudu sinoptike što bi mogao biti signal da nas sredinom meseca čeka jače pogoršanje i zahlađenje. Svakako od 30. avgusta ipak malo lepše vreme, ali neko jače otopljenje za sada moguće tek za oko devet dana", poručuje Marko Čubrilo.

Kao i prema ranijim najavama meteorologa, početak septembra, posle kraćeg kišnog i hladnog perioda, ponovo donosi više sunca, promenjivu oblačnost uz male šanse da samo ponegde bude prolazne slabe kiše.

I u petodnevnoj prognozi RHMZ najavljeno je pretežno sunčano vreme.

"Negde prema sredini meseca ili malo ranije, ima signala za novo zahlađenje ali uz vrlo malo padavina. S pobzirom na to da će se oko 6. septembra. ka evropskom delu Atlantika približavati bivši tropski ciklon (uragan) svaka prognoza posle tog datuma je upitna. Sumirano, posle prve nedelje septembra koja bi donela dosta sveže vreme uz ređe padavine, može doći do konkretnijeg otopljenja", zaključuje Marko Čubrilo.

Što se Beograda tiče, u utorak maksimalna dnevna temperatura biće 22 stepena, u četvrtak nešto niža, do 21 stepen, a zatim počinje da se povećava do 25 i koji stepen više. Minimalne temperature tokom ove sedmice biće u glavnom gradu od 12 do 15 stepeni, dok će, recimo, u Novom Sadu noću biti i svega 10 stepeni.

Ostatak sedmice će po danima izgledati ovako: u utorak nas očekuje vedro jutro, ali sveže, a tokom dana se očekuje umereno toplo i sunčano. Maksimalna temperatura u Srbiji će dostizati 28 stepeni, međutim, moguće je da u pojedinim severnim i zapadnim delovima zemlje bude pljuskova sa grmljavinom; sreda donosi naoblačnje i osveženje uz kišu, ali se radi o prolaznom prilivu sveže vazdušne mase, i već u četvrtak će biti sunčano, uz moguću oblačnost, dok vikend pred nama donosi toplije vreme sa temperaturama iznad 25 stepeni.

Pozno leto se nastavlja i u Beogradu

"Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 0,7 stepeni Celzijusovih u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha od +14 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha biće tokom septembra oko +24 stepena. U Beogradu i široj okolini septembarska suma padavina iznosiće oko 41 mm", navodi se na sajtu RHMZ.

