SRAMOTA: Pojedine zubarske ordinacije naplaćuju proviziju AKO USLUGU PLAĆATE KARTICOM! Evo kolika je provizija na 1.000 dinara

Pojedine stomatološke ordinacije u Beogradu naplaćuju proviziju ako njihovu uslugu platiš karticom, i to 25 dinara na iznos od 1.000 dinara! Pacijenti koji dođu kod zubara često budu neprijatno iznenađeni kada treba da plate račun jer cenovnik usluga pokazuje jednu cenu, a kad dođete na kasu, platite drugu. Ako plaćate kešom, nećete imati dodatne troškove.

- Odvela sam dete kod zubara i usluga koju su odradili koštala je 4.000 dinara. Međutim, kada sam došla na kasu, htela sam da platim karticom. Račun je bio 4.100 dinara, što me je zbunilo i iznenadilo. Pitala sam zašto je tih 100 dinara više, a rečeno mi je kada sam zvala da se raspitam da košta 4.000. Dobila sam odgovor da se dodatno naplaćuje provizija kada se plati karticom, i to 25 dinara na iznos od 1.000 dinara - ispričala nam je jedna Beograđanka:

- Platila sam tih 100 dinara. Nisu sad to neke pere. Ali smatram da je sramota to što rade. Sve ide preko grbače nas potrošača. Uvek trgovci i ostali one dažbine koje bi trebalo da plate državi prebijaju preko naših računa. I još pride nisu me kao korisnika usluge na vreme obavestili da ću platiti više ako ne plaćam u kešu. Šta bi bilo da sam, na primer, plaćala fiksnu protezu? Ona po vilici košta prosečno oko 600 evra, što je u dinarima nekih 70.800 dinara. I kada bih plaćala karticom, morala bih da dam još 1.770 dinara provizije! Što bi rekli - ni za šta date pare. Deru nas gde stignu! Sve pomalo, pa se nakupi!

Kurir je pozvao nekoliko beogradskih stomatoloških ordinacija. U pojedinim su nam potvrdili da naplaćuju provizija u iznosu od 25 dinara na 1.000 dinara. Primetno je to da su u cenovniku tih zubarskih ordinacija gde se naplaćuje provizija daleko niže cene svih usluga u odnosu na one koje ne naplaćuju dodatnu proviziju, tako da ove druge već pokriju sve troškove visokim cenama. Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva, rekao je za Kurir da je to verovatno neka bankarska usluga koja se njima naplaćuje, pa oni tu uslugu prebacuju na klijenta.

- Pretpostavljam da je to neka usluga POS terminala ili transakcija koju oni naplate od klijenta. To nije fer i nije pošteno jer, ako već to rade, o tome treba da obaveste potrošača, tj. u ovom slučaju pacijenta, pre nego što odrade intervenciju da će njihova usluga koštati za toliko novaca više ukoliko uslugu plate karticom. Na pacijentu je da odluči da li će to prihvatiti i platiti, a ovako bude neprijatno iznenađen kada dobije račun - kazao je Gavrilović. Kako bismo proverili ko je nadležan za ovakve situacije, Kurir je kontaktirao s Ministarstvom trgovine i Ministarstvom finansija, ali i Narodnom bankom Srbije, od kojih nismo dobili odgovore.

