NOVI PAD KORONA BROJKI: Danas 5.003 novozaražena, 28 preminulih, na respiratorima 138

U prethodna 24 sata na korona virus testirana je 16.098 građana od kojih su 5.003 novozaražena.

Preminulo je 28 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 138 obolelih.

Dan ranije, podsetimo, testirana su 19.843 građana od kojih je 5.461 bio pozitivan na kovid. Preminulo je 27 pacijenata, a na respiratorima su se nalazila 132 obolela.

foto: Printscreen/covid19.rs

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao je danas da su epidemiološke mere potpuno jasne i precizne, a da je problem u njihovoj kontroli.

Tiodorović je rekao da kovid sertifikati imaju za cilj da se obezbedi da će onima koji su odgovorni i koji su primili vakcinu odnosno onima koji se kontrolišu testovima ili su preležali bolest sve u sertifikatu biti pouzdano napisano. Naglasio je da će se kovid sertifikati koristiti u unutrašnjim delovima noćnih klubova, barova, restorana i kafića.

Premijerka Ana Brnabić rekla je da se u ovom trenutku razmatra da se polako uvode sertifikati na onim mestima u kojima nije neophodno da građani borave kao što su kafići, restorani i noćni klubovi.

- Što se tiče primedbi da su kovid sertifikati neustavni, tako je. U velikoj meri jesu, ukoliko ih uvodite za neke stvari koje su ljudima neophodne. Ne možete ih uvoditi kao što su to uradile neke druge zemlje, ne znam kako su to radili, mi smo svih ovih dana i nedelja gledali kako je to bilo moguće za, recimo, maloprodajne objekte - rekla je Brnabićeva.

(Kurir.rs)