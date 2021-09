TITOVA JOVANKA, PARTIZANSKA PRINCEZA: Put lepe Ličanke od vunenih čarapa do glamura, luksuza i sjaja na evropskim dvorovima

BEOGRAD - Izložba „Jovanka Broz – u boji“, prvi put pred publiku donosi originalne odevne komade iz jedinstvene kolekcije Jovanke Broz i poziva posetioce da zakorače u modni svet raskošnih boja prve dame Jugoslavije, koji je dobrim delom ostao skriven od očiju javnosti gotovo sedamdeset godina.

Jovanka Broz, rođena Budisavljević (1924–2013) bila je prva dama Jugoslavije i supruga predsednika SFRJ Josipa Broza Tita od 1952. do 1980. godine, borac NOB-a, potpukovnik JNA, nosilac Partizanske spomenice, dva Ordena za hrabrost i mnogih drugih mirnodopskih jugoslovenskih i međunarodnih priznanja, objavio je RTS.

Osim toga, Jovanka Broz je bila prva dama Pokreta nesvrstanih, modna ikona i kulturni i modni diplomata SFRJ par ekselans.

foto: Profimedia

Predsednički par brižljivo je birao kod svoje odeće koji je prenosio poruke i gradio javni identitet bračnog para Broz, ali i nove Jugoslavije, njene ideologije i politike.

Iako su bili na čelu socijalističke zemlje, glamur, luksuz i sjaj kao životni stil svrstavao je Tita i Jovanku u ravnopravan položaj sa ostalim svetskim liderima i kulturnom elitom, a način odevanja, prilikom državnih susreta, bio je regulisan protokolom SFRJ ili zemlje domaćina.

Poseta SSSR-u, na svečanom prijemu K. E. Vorošilova u Velikom dvorcu Kremlja, Moskva, 5. jun 1956.

foto: Profimedia

Jovanka Broz je pratila svetske modne trendove, ali je izgradila lični, monumentalni stil svedenih linija, prefinjen i glamurozan, prepoznatljiv po odeći krojenoj uz telo, otvorenog dekoltea, naglašenog struka, sa skupocenim ali decentnim nakitom, crvenim ružom i karakterističnom frizurom.

Njena odeća je imala dvostruki karakter: u diplomatskim krugovima korišćena je kao diplomatsko sredstvo za unapređenje međunarodnih odnosa države i brendiranje Jugoslavije u svetu, dok je za domaću javnost, sa nešto skromnijim modelima, bila element povezivanja sa širim društvenim slojevima i sredstvo nove vlasti da se u državi, federaciji naroda stvori jedinstveni jugoslovenski nadnacionalni identitet.

Poseta Predsednika SAD Ričarda Niksona, kraj septembra – početak oktobra 1970, dolazak predsednika Niksona u Beli dvor, 30. septembar 1970. Partizanka, borac, komunista i prva dama SFRJ, Jovanka Broz, otmena i elegantna, bila je pandan evropskoj aristokratiji. Uz to, bila je pokroviteljka i reprezent domaće modne industrije.

foto: Profimedia

Zna se da su brojna preduzeća, dizajneri i zanatlije Jugoslavije brinuli o izgledu Jovanke Broz, ali, kako njena odeća nije potpisana, ne postoje precizni podaci o tome ko je sve učestvovao u izradi odeće prve dame.

V Konferencija nesvrstanih zemalja, Kolombo, Šri Lanka, 12–16. 08. 1976, sala Spomen-zdanja Solomona Bandaranaike, susret sa Indirom Gandi, 16. avgust 1976.

Bilo da je rađena u privatnim salonima u zemlji i inostranstvu (od Mile Kavaloti iz Rijeke do Klare Rotšild iz Budimpešte), svetskim modnim kućama (od „Diora“ do „Lanvina“) ili državnim preduzećima (od Narodne radinosti do Jugoeksporta) uz asistenciju domaćih dizajnera (Aleksandar Joksimović, Mirjana Marić i dr.), njena odeća je unikatna. U većini slučajeva u pitanju je visoka moda ručno rađena, po meri, od vrhunskih materijala, upečatljivih boja i atraktivnih tekstura i dezena, dok kroj i način drapiranja, falte i izrezi upućuju na snažan uticaj pariske visoke mode.

foto: Profimedia

Poseta danske kraljice Margarete II, dolazak danskog kraljevskog para u SIV na svečanu večeru, Beograd, 19. april 1977.

Kolekcija odeće i aksesoara Jovanke Broz predstavlja jedinstven spoj Zapada i Istoka, kapitalizma i komunizma, odeće žene ratnika i elegantne prve dame, visoke mode i konfekcije, zvaničnog stila protokolarnog odevanja i ličnog stila Jovanke Broz.

Zakoračite u modni svet raskošnih boja prve dame Jugoslavije Jovanke Broz.

Kurir.rs/RTS