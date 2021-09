POTREBNO 1,6 MILIONA TESTOVA NEDELJNO, VIŠE OD 6 MILIONA MESEČNO: Ružić najavio testiranje đaka dva puta nedeljno DA LI JE REALNO?

Moguće je uvođenje testiranja đaka u školama dva puta nedeljno, uz odobrenje roditelja, najavio je ministar prosvete Branko Ružić.

Međutim, da li je to ostvarivo, imajući u vidu da u Srbiji ima 827.486 učenika, te bi trebalo oko 1,6 miliona testova nedeljno za sav taj posao, naravno, pod uslovom da svi roditelji pristaju i uz oduzimanje već pozitivnih učenika. Mesečno - više od 6,5 miliona antigenskih testova. Za sada to ipak nije realno.

- Ako je 10 odsto dece zaraženo u odeljenju, odeljenje prelazi 10 dana na onlajn nastavu. Premijerka je inicirala na sednici kriznog štaba da pokušamo da relaksiramo tu situaciju, da uradimo uporednu analizu. U Nemačkoj je 20 procenata gornji limit, s tim što tamo decu testiraju dva puta nedeljno. Razmišljamo i o tome ovde u Srbiji, možda da to uvedemo uz saglasnost roditelja. To bi bili brzi antigenski testovi ili za početak praćenje simptoma i merenje temperature. Ali obrazovno-vaspitni proces na tradicionalan način neće stati - rekao je Ružić za TV Pink.

Naveo je i da korona brojke skaču i u opštoj populaciji, ali da u školama generalno stanje nije uopšte alarmantno.

- I kada čujete da je 379 odeljenja prebačeno na onlajn, a niko ne pita koliko ih ima, a ima ih 40.000. Kada čujete da je 4.200 učenika zaraženo, a to su podaci od prošle srede, kada se radi presek, to izaziva bojazan, ali to je samo 0,54 procenta - kazao je Ružić.

Međutim, u školama je ove godine upisano 827.486 đaka, i to 560.464 u osnovnim i 267.022 u srednjim. Dakle, trebalo bi oko 1,6 miliona antigenskih testova nedeljno iliti više od šest miliona mesečno, prema gruboj proceni. A zaposlene u prosveti, kojih je oko 145.000, ministar nije ni pomenuo. Da li će i oni biti testirani, koliko bi testiranje svih đaka koštalo, jer nabavnu cenu testova ne znamo, ima li Srbija kapaciteta, pa i kadrova da to izvodi dva puta nedeljno, ređaju se pitanja...

Odgovor Ministarstva prosvete je praktično demanti Ružićevih reči.

- U ministarstvu se u ovom momentu ne razmišlja o testiranju sve dece u svim školama već o određenom uzorkovanju kako bi se stekao bolji uvid na koji način se kreće virus u školi. Ali da li će se tome definitivno pristupiti i kako, tek će se razgovarati - rekli su za Kurir u Ministarstvu prosvete, koje je i posle Ružićevog TV gostovanja saopštilo, a povodom "različitih tumačenja vezanih za testiranje učenika, kao i za procenat pozitivnih učenika, na osnovu kojeg odeljenje prelazi na onlajn" da konačna odluka još nije doneta, već da Tim za škole, koji čine predstavnici ministarstava prosvete i zdravlja i "Batuta", razgovara kako je najbolje da se sačuva redovna nastava, te da će javnost o svim novim odlukama biti blagovremeno obaveštena.

Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika, podržava Ružićev predlog, ali i ističe da su oni testiranje svih đaka tražili još pred početak školske 2020/21.

- Tražili smo prošle godine, kada još nismo imali vakcine, da svi đaci i svi zaposleni budu testirani kako bismo svi zdravi krenuli u školu i rečeno nam je da je to preskupo i samim tim neizvodljivo. Ali bez opšteg testiranja u suštini nećemo moći ni da nastavimo školu. Ono bi smanjilo mogućnost zaražavanja, a kako bi se izvodilo i svi drugi detalji, to je pitanje za ministra prosvete. Zašto je to rekao ako nemamo kapacitete da i izvedemo - kaže za Kurir Jankovićeva i dodaje da bi za testiranje đaka svakako morala da se traži saglasnost roditelja.

PROTESTI RODITELJA U Nišu i Valjevu krenuli su protesti roditelja srednjoškolaca zbog prelaska na onlajn nastavu. Ispred Gimnazije "Svetozar Marković" roditelji su potpisali peticiju za direktora jer im je "neverovatno da sve radi, da se organizuju proslave, a da je samo škola zabranjena". U Valjevu su se već dve večeri na Desankinom trgu okupljali roditelji nezadovoljnih odlukom da svi srednjoškolci pređu na onlajn nastavu, a učenici sedmog i osmog razreda na kombinovani model. Jasna Janković na to kaže da roditelji treba da budu svesni da će, ako se poštuju pravila o modelima nastave, biti manje zaražavanja: - Čitavo društvo mora da podrži školu i ne treba da pravimo izuzetke od modela.

KAKO SE RADI BRZI ANTIGENSKI TEST - Jednim štapićem uzima se uzorak iz obe nozdrve - Taj štapić se do tri minuta okreće u rastvoru - Potom se rastvor naspe na traku koja očitava rezultat - Mora da se pokaže trakica kod C, što je kontrolna linija, koja pokazuje da je test ispravan - Ako se pokaže još jedna trakica kod T, znači da je osoba pozitivna na virus SARS-CoV-2 - Na rezultat se čeka najduže 15 minuta, a ako je osoba pozitivna, uglavnom se pokaže veoma brzo, za dva-tri minuta - Test je pouzdan 98% - Može samo da bude lažno negativan, ukoliko se virus spustio iz nosa niže u telo

