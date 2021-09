JOŠKA BROZ OTKRIO KO JE ZAISTA SAHRANJEN U KUĆI CVEĆA: Javili su mi da je umro, a ja sam rekao da NIKOME NE GOVORE dok ne stignem

Unuk doživotnog predsednika SFRJ Joška Broz odgonetnuo je neke od najvećih tajni vezanih za njegovog dedu Josipa Broza Tita!

Joška Broz je otkrio da je poslednji put razgovarao sa Titom nakon njegove prve operacije u Ljubljani.

- U celoj toj muci setio se da je obećao da će mi dati jedan njegov karabin i pištolj za lov. On me je pozvao kod njega i dao mi karabin i pištolj - rekao je Broz svojevremeno u intervjuu za Espreso.

Tvrdnje da je zvaničan datum Titove smrti fingiran oštro odbacuje.

- Ispostavilo se da je operacija kasno urađena. Gangrena je krenula već na bubrege, onda sepsa, a zatim veštačka koma... Branko Lalević je isključio taj aparat tada. Zašto to pričaju? Taj čovek je mrtav, što ga stalno vraćamo iz groba? To su sve gluposti. Moraju ljudi da shvate da se Titovo vreme ne vraća, mi smo tada bili gospoda, crveni pasoš je bio pojam - dodao je Broz.

Opisao je i poslednje trenutke svog dede.

- Sada pričaju da je zvao popove, govorio na stranim jezicima i pevao neke pesme kineske i japanske... Kako zvao kad je bio u komi? Ljudi, nije progovorio nijednu jedinu reč, jedino mu se, poslednje veče, to je bila subota, mrdnula desna obrva. Ja sam u nedelju ujutru krenuo za Beograd,da uzmem čiste stvari i završim neke poslove. Samo što sam došao javili su da je umro. Ja sam samo rekao da nikome nište ne govore dok ja ne stignem. Odmah sam se vratio u Ljubljanu, ja sam ga ubacio u kovčeg, prisustvovao sam kada je taj sanduk zavaren.

Jović je šarlatan Broz je nekadašnjeg člana predsedništva SFRJ Borisava Jovića nazvao "šarlatanom" koji je širio laži o Titu samo da bi prodao više primeraka svoje knjige. - Jović je izgleda ušao u politiku samo da bi nešto dobio. Pravio je političku senzaciju zbog svoje knjige i da bi što više primeraka prodao. Služi se neistinama kako je Tito odneo dokumenta o Jasenovcu u Vatikan i da je Ranković pao zbog toga i toga i takve stvari. To su gluposti. Da li je to čovek koji je normalan ili je skrenuo? To je bio čovek koji je bio predsednik države i ne može neko ko je obavljao tu funkciju da kritikuje sve. On je jedan od tih saučesnika u svemu tome jer je bio u sistemu koji je srušio Jugoslaviju i normalno je da on sada napada ono što je bilo pre njega.

Tito je imao i jednu želju pred smrt.

- Stavio sam mu prsten na ruku. To je bio njegov prsten. On je to tražio. To je prsten koji je dobio od Staljina na poklon i sa njim je sahranjen. Posle se pojavila kopija takvog prstena i prodavana je po Zagrebu - rekao je Broz.

SFRJ razbio Milošević Broz ima zanimljivo mišljenje o tome ko je razbio SFRJ. - Jugoslaviju je razbio Slobodan Milošević. Ne on lično, ali u to vreme je počelo prvo neslaganje. Svi su hteli da budu Tito u svojim republikama i imitirali ga na neki način. Tuđman je oblačio belu uniformu, a Sloba je pušio cigaru i pio viski... To je bio njihov cilj i zato su razbili Jugoslaviju. Taj raspad je odgovarao svetskim silama. Zašto? Jugoslavija je bila osnivač UN, a ko je danas njen gospodar? Amerika. Drugo Jugoslavija je bila osnivač Pokreta nesvrstanih, danas taj pokret gotovo da i ne postoji, a bili su dve trećine čovečanstva. Najveća sila na zemlji bili su nesvrstani. Sve je to nekome odgovaralo i sad se radi na razbijanju. Mnogi rade na tome da zavade narod - rekao je Broz.

Takođe je odbacio tvrdnje da Titovo telo nije bio u sanduku koji je položen u Kuću cveća i da je umesto tela bio pesak.

- To je izjavio šef UDBE. On je čovek lud. Zašto bi bio pesak? Kažu da se ne širi smrad. Kako da se usmrdi? Zato je i stavljen u metalni sanduk koji je zavaren i taj sanduk je stavljen u drveni kovčeg. Nisam se odvajao od tog sanduka dok nije na njega stavljena stena od devet tona - svedoči Broz.

(Kurir.rs/Espreso/Darko Zlojutro)