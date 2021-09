DR UDOVIČIĆ: Nevakcinisani mogu iznenada da umru i šest meseci posle kovida! Vakcina kao pancir: AKO IDETE NA METAK, BOLJE S NJIM

- Mladi nevakcinisani koji prebole koronu s blažim oblikom ne smeju biti sigurni da u postkovid periodu neće imati neke od ozbiljnijih komplikacija. Virus definitivno ostavlja trajne posledice, posebno na krvnim sudovima, a ne postoji dijagnostika koja može da vidi sva oštećenja. I to će im sigurno promeniti kvalitet života, a otuda i iznenadne smrti kod pacijenta koji su, recimo, preboleli koronu u poslednjih šest meseci ili godinu dana, kaže u intervjuu za Kurir anesteziolog, pukovnik doc. dr Ivo Udovičić, komandant kovid bolnice "Karaburma".

I tu dolazimo do vakcine?

- Pametnije im je da se vakcinišu. Vakcina vam je kao pancir u vojsci. Kad ste na frontu, pancir će vas sigurno zaštititi i od metka i od gelera. I ako idete na metak, bolje da idete s pancirom. A ako idete na virus, bolje da idete sa antitelima koja će vakcina stvoriti. Jer nikad ne znate kako možete proći i s koronom i u postkovidu.

Koliko imate pacijenata?

- Oko 120 pacijenata, što je naš kapacitet, a i jedinica intenzivne nege je maksimalno popunjena - 15 obolelih. I moramo da proširimo njen kapacitet jer poslednjih dana primamo pacijente s izuzetno teškom kliničkom slikom, znatno težom nego u svim dosadašnjim talasima.

Kakva je konkretno?

- Oni imaju izrazitu hipoksemiju, tj. manjak kiseonika. Praktično odmah s vrata zahtevaju visoke protoke kiseonika.

Koji su to visoki protoci?

- To je između 10 i 15 litara kiseonika, a sve preko 15 litara moramo da premestimo u poluintenzivnu i intenzivnu i oni zahtevaju ili "haj flou", ili neki od neinvazivnih oblika ventilacije. Takvih je trenutno oko 20, a kako nemamo 20 kreveta u intenzivnoj, smeštamo ih blizu intenzivne i onda gledamo ko je najlakši u intenzivnoj da ga izmestimo. Ti pacijenti imaju obostrane pneumonije s teškim oštećenjem pluća.

foto: Ana Paunković

Oštećenja pluća su nepovratna?

- Da, oštećenja su nepovratna. I u ovom talasu starosna granica je znatno pomerena ka mlađoj populaciji, što je posledica manjka vakcinisanih u toj grupaciji. I, nažalost, u prethodnih mesec dana imamo i dosta mladih koji su umrli, a ovde je preminuo pacijent od 30 godina, bio je nevakcinisan. I u drugim bolnicama bilo je smrtnih slučajeva od mladih od 19-20 godina. To je najteže. I svi su nevakcinisani. Svi mladi s teškom kliničkom slikom koji leže kod nas su nevakcinisani. I oni koji su završili u intenzivnoj nezi gorko su se pokajali. Ali oni koji imaju blaže forme još diskutuju s nama. Nažalost, za neke je kasno za vakcinaciju, a i za ove druge je, takođe, kasno jer će sigurno imati neke od posledica kovid infekcije.

ANTIVAKSERI DA MENJAJU PELENE OBOLELIMA A šta ćemo s antivakserima? - Znam da država nema načina da to naredi, ali zamolio bih ih da budu volonteri u kovid bolnici. Nek dođu da nam pomognu, nemamo dovljno ljudi da hrane pacijente, šetaju, menjaju pelene, da nam malo rasterete prenapregnute ljude. Siguran sam da bi potom promenili stav.

Ipak ste iznenađeni ovim talasom, koji smatrate petim?

- Po meni je peti, jer se KBC "Zvezdara" po peti put otvara. Ali, nebitno je koji je po redu, svakako nas je iznenadio snagom i brzinom. Međutim, imajući u vidu kako smo sprovodili protivemipedijske mere i kakva je bila kontrola njihovog sprovođenja, onda nas i nije iznenadio. Moramo se fokusirati na strogu kontrolu sprovođenja već propisanih mera, koje svi znaju.

Nije li kasno Marko na Kosovo stigao?

- Ukoliko nešto brzo ne uradimo, preti nam opasnost da će broj zaraženih dnevno ići i preko 10.000. Moramo računati da su ljudski resursi, posebno u zdravstvenom sistemu, ograničeni, kao i kreveta kojima raspolažemo, bez obzira na to što smo dodatnih 2.000 dobili s kovid bolnicama u Batajnici, Kruševcu i Novom Sadu. I zato moramo uraditi sve da ne dođemo u situaciju da sve to popunimo. Na kraju krajeva, i broj zdravstvenih radnika je ograničen i ponovo prelazi iz nekovida u kovid, što je frustrirajuće za sve njih. Tako se i ova bolnica uglavnom popunjava s VMA, koji je pun, a mora i nama da daje ljude.

Šta vam je najteže u ovom talasu?

- Smrt ovog tridesetogodišnjaka koji nije bio vakcinisan. Sutradan ujutru je došao otac da mu izjavim saučešće, ovde na kapiji. Nema reči koje mogu da opišu taj trenutak i taj osećaj, nemate utešnu reč za čoveka koji je izgubio dete. Upečatljivo mi je i što je veliki broj mladih nevakcinisanih ovde smeštenih i dalje protiv vakcine. Nemaju objašnjenje, veruju pričama Gugl doktora i raznoraznih šarlatana. Čak su i vrlo negativno nastrojeni prema uslovima smeštaja, lečenja i osoblju, što nas dodatno iritira. I zato molimo sve koji ne žele da prime vakcinu da, kada dođu u bolnicu, budu strpljivi, da imaju razumevanja za nas koji ovaj posao radimo skoro dve godine.

A kako da pospešimo vakcinaciju?

- Moramo da sprovedemo ozbiljniju kampanju vakcinacije, ali i što pre da trećom dozom vakcinišemo sve koji su primili dve doze, posebno stariju populaciju. Ono što smo računali da će dve doze štititi i posle šest meseci, nije tačno. I SZO je saopštila da se što pre vakcinišu stariji od 65 godina, a moramo trećom dozom da zaštitimo i mlađe s komorbiditetima. A s druge strane, pozitivnim merama treba stimulisati sve vakcinisane, tj. kovid propusnicama.

Čini se da za to ipak nema volje.

- To mora što pre da se uvede, jer ova epidemija će sigurno trajati još dve godine. To uvode i Francuska, Engleska, SAD, Italija, Španija... Ništa oni više nisu demokratičniji od nas, niti mi od njih. To, jednostavno, mora da se uradi, ali što više kasnimo s tim, posledice su sve teže.

Hoćemo li da poludimo skroz, kažete još dve godine na sve ovo vreme?

- To sigurno ostavlja traga na psihičko stanje nacije, i na nas u zdravstvu i na stanovništvo. Dok se ne stekne globalni kolektivni imunitet, nema kraja izmenama virusa i novim sojevima. Nažalost, vrlo brzo možemo očekivati nove, još gore sojeve.

foto: Ana Paunković

NAJMLAĐI PACIJENT IMA 14 GODINA Koliko godina vam ima najmlađi pacijent? - Imamo dva pacijenta od 14 godina, dobro su. Došli su febrilni, s početnim znacima pneumonije, i nisu vakcinisani. Apsolutno sam i za vakcinaciju dece starije od 12 godina, jer oni i mlađa populacija predstavljaju glavni izvor gde virus nesmetano cirkuliše i mutira. A i oni mogu imati posledice od virusa iako imaju blagu kliničku formu.

NAPADA SVE ORGANE Šta teška klinička slika podrazumeva osim pneumonije? - Ljudi treba da shvate da teška klinička slika podrazumeva da je ova bolest sistemska. Ne samo da virus napada pluća već i generalno sve organe i mnogi od pacijenata će, nažalost, imati velike posledice. Bolest napada i srce, bubrege, centralni nervni sistem i sve vitalne organe. Ostaviće trajne posledice kod jednog broja pacijenata, koje će se odraziti i na njihovu radnu aktivnost i na njihov kvalitet života i, nažalost, kod nekih i na dužinu života.

Kurir.rs-Jelena S. Spasić